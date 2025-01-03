https://ria.ru/20250103/jangblad-1992357994.html
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис" - РИА Новости, 03.01.2025
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"
Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:17:00+03:00
2025-01-03T01:17:00+03:00
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греция
мел гибсон
в мире
руди янгблад
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АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него истек срок действия визы, сообщил информационный сайт газеты "Нафтемпорики". "Янгблад арестован в районе Кипсели. Рано утром 27 декабря 2024 года его задержали возле отделения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в служебный мотоцикл. К нему подошел полицейский из охраны отделения и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож", - сообщил сайт. Поскольку актер был задержан при совершении правонарушения, 2 января его доставили в суд по ускоренной процедуре и судили немедленно. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Это по сути является условным приговором. "Позже выяснилось, что в конце ноября истек срок 90-дневной визы Янгблада, и он подлежит административной депортации", - сообщил сайт. По его данным, 42-летний актер находился в Греции на съемках фильма и не уехал после того, как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем. Актера задержали, чтобы начать процедуру его депортации. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе отделения полиции района Галаци. Фильм "Апокалипсис" был снят в 2006 году, его действие происходит в начале XVI века в землях цивилизации майя. Картина имела кассовый успех, собрав в мировом прокате более 120 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241120/akter-1984912005.html
https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, мел гибсон, в мире, руди янгблад
Греция, Мел Гибсон, В мире, Руди Янгблад
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"
Звезда фильма "Апокалипсис" Янгблад арестован в Греции, ему грозит депортация
АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости.
Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него истек срок действия визы, сообщил информационный сайт газеты "Нафтемпорики"
.
"Янгблад арестован в районе Кипсели. Рано утром 27 декабря 2024 года его задержали возле отделения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в служебный мотоцикл. К нему подошел полицейский из охраны отделения и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож", - сообщил сайт.
Поскольку актер был задержан при совершении правонарушения, 2 января его доставили в суд по ускоренной процедуре и судили немедленно. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Это по сути является условным приговором.
«
"Позже выяснилось, что в конце ноября истек срок 90-дневной визы Янгблада, и он подлежит административной депортации", - сообщил сайт.
По его данным, 42-летний актер находился в Греции
на съемках фильма и не уехал после того, как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем.
Актера задержали, чтобы начать процедуру его депортации. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе отделения полиции района Галаци.
Фильм "Апокалипсис" был снят в 2006 году, его действие происходит в начале XVI века в землях цивилизации майя. Картина имела кассовый успех, собрав в мировом прокате более 120 миллионов долларов.