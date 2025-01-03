https://ria.ru/20250103/jangblad-1992357994.html

В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"

В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис" - РИА Новости, 03.01.2025

В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"

Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:17:00+03:00

2025-01-03T01:17:00+03:00

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греция

мел гибсон

в мире

руди янгблад

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АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него истек срок действия визы, сообщил информационный сайт газеты "Нафтемпорики". "Янгблад арестован в районе Кипсели. Рано утром 27 декабря 2024 года его задержали возле отделения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в служебный мотоцикл. К нему подошел полицейский из охраны отделения и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож", - сообщил сайт. Поскольку актер был задержан при совершении правонарушения, 2 января его доставили в суд по ускоренной процедуре и судили немедленно. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Это по сути является условным приговором. "Позже выяснилось, что в конце ноября истек срок 90-дневной визы Янгблада, и он подлежит административной депортации", - сообщил сайт. По его данным, 42-летний актер находился в Греции на съемках фильма и не уехал после того, как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем. Актера задержали, чтобы начать процедуру его депортации. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе отделения полиции района Галаци. Фильм "Апокалипсис" был снят в 2006 году, его действие происходит в начале XVI века в землях цивилизации майя. Картина имела кассовый успех, собрав в мировом прокате более 120 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241120/akter-1984912005.html

https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html

греция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, мел гибсон, в мире, руди янгблад