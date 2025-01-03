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В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис" - РИА Новости, 03.01.2025
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01:17 03.01.2025 (обновлено: 01:31 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/jangblad-1992357994.html
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис" - РИА Новости, 03.01.2025
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"
Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T01:17:00+03:00
2025-01-03T01:31:00+03:00
греция
мел гибсон
в мире
руди янгблад
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АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него истек срок действия визы, сообщил информационный сайт газеты "Нафтемпорики". "Янгблад арестован в районе Кипсели. Рано утром 27 декабря 2024 года его задержали возле отделения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в служебный мотоцикл. К нему подошел полицейский из охраны отделения и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож", - сообщил сайт. Поскольку актер был задержан при совершении правонарушения, 2 января его доставили в суд по ускоренной процедуре и судили немедленно. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Это по сути является условным приговором. "Позже выяснилось, что в конце ноября истек срок 90-дневной визы Янгблада, и он подлежит административной депортации", - сообщил сайт. По его данным, 42-летний актер находился в Греции на съемках фильма и не уехал после того, как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем. Актера задержали, чтобы начать процедуру его депортации. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе отделения полиции района Галаци. Фильм "Апокалипсис" был снят в 2006 году, его действие происходит в начале XVI века в землях цивилизации майя. Картина имела кассовый успех, собрав в мировом прокате более 120 миллионов долларов.
https://ria.ru/20241120/akter-1984912005.html
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греция, мел гибсон, в мире, руди янгблад
Греция, Мел Гибсон, В мире, Руди Янгблад
В Греции арестовали звезду фильма "Апокалипсис"

Звезда фильма "Апокалипсис" Янгблад арестован в Греции, ему грозит депортация

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Греции
Автомобиль полиции в Греции - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. Американский актер, звезда фильма Мела Гибсона "Апокалипсис" Руди Янгблад арестован в Греции за угрозы полицейскому, ему грозит депортация, поскольку у него истек срок действия визы, сообщил информационный сайт газеты "Нафтемпорики".
"Янгблад арестован в районе Кипсели. Рано утром 27 декабря 2024 года его задержали возле отделения полиции в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в служебный мотоцикл. К нему подошел полицейский из охраны отделения и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож", - сообщил сайт.
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Поскольку актер был задержан при совершении правонарушения, 2 января его доставили в суд по ускоренной процедуре и судили немедленно. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Это по сути является условным приговором.
«
"Позже выяснилось, что в конце ноября истек срок 90-дневной визы Янгблада, и он подлежит административной депортации", - сообщил сайт.
По его данным, 42-летний актер находился в Греции на съемках фильма и не уехал после того, как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем.
Актера задержали, чтобы начать процедуру его депортации. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе отделения полиции района Галаци.
Фильм "Апокалипсис" был снят в 2006 году, его действие происходит в начале XVI века в землях цивилизации майя. Картина имела кассовый успех, собрав в мировом прокате более 120 миллионов долларов.
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