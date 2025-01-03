https://ria.ru/20250103/izrail-1992415234.html

ЦАХАЛ заявила о поражении 40 пунктов сбора ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ заявила о поражении 40 пунктов сбора ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 03.01.2025

ЦАХАЛ заявила о поражении 40 пунктов сбора ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении 40 объектов палестинского движения ХАМАС, включая центры командования и управления, в секторе Газа. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T15:37:00+03:00

2025-01-03T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении 40 объектов палестинского движения ХАМАС, включая центры командования и управления, в секторе Газа. "За последний день ... ВВС Израиля атаковали около 40 пунктов сбора членов ХАМАС, а также центры командования и управления движения на территории сектора Газа", - говорится в сообщении По данным ЦАХАЛ, некоторые из пораженных объектов ХАМАС находились на территории бывших школ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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