https://ria.ru/20250103/izrail-1992356373.html
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ
Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:42:00+03:00
2025-01-03T00:42:00+03:00
2025-01-03T00:43:00+03:00
в мире
израиль
алеппо
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a2bd0aa117c642a752e83d2549e78cb.jpg
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. "Израиль совершил агрессию против оборонных заводов и научно-исследовательского центра около города Эс-Сафира на востоке провинции Алеппо", - говорится в сообщении радиостанции.
https://ria.ru/20241213/tartus-1989158753.html
израиль
алеппо
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147467_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_79f5304481bd23b0386f1aef96e63106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, алеппо, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Алеппо, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ
Sham FM: Израиль нанес удары по оборонным заводам и научному центру в Алеппо