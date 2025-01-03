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Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ

Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025

Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ

Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. РИА Новости, 03.01.2025

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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. "Израиль совершил агрессию против оборонных заводов и научно-исследовательского центра около города Эс-Сафира на востоке провинции Алеппо", - говорится в сообщении радиостанции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, алеппо, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024