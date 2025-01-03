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Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
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00:42 03.01.2025 (обновлено: 00:43 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/izrail-1992356373.html
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2025
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ
Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:42:00+03:00
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM. "Израиль совершил агрессию против оборонных заводов и научно-исследовательского центра около города Эс-Сафира на востоке провинции Алеппо", - говорится в сообщении радиостанции.
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в мире, израиль, алеппо, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Алеппо, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израиль нанес удары по оборонным заводам в Алеппо, сообщили СМИ

Sham FM: Израиль нанес удары по оборонным заводам и научному центру в Алеппо

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо
Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости
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Разрушенные дома в районе Эль-Хамдания на окраине города Алеппо. Архивное фото
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Израиль нанес удары по оборонным заводам и научно-исследовательскому центру в провинции Алеппо в Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
"Израиль совершил агрессию против оборонных заводов и научно-исследовательского центра около города Эс-Сафира на востоке провинции Алеппо", - говорится в сообщении радиостанции.
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В миреИзраильАлеппоСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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