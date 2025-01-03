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В Свердловской области избили девушку-фельдшера скорой помощи
В Свердловской области избили девушку-фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 04.01.2025
В Свердловской области избили девушку-фельдшера скорой помощи
Девушку-фельдшера скорой помощи избили в Североуральске Свердловской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила региональная прокуратура в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-03T22:05:00+03:00
2025-01-03T22:05:00+03:00
2025-01-04T09:18:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Девушку-фельдшера скорой помощи избили в Североуральске Свердловской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила региональная прокуратура в пятницу. По данным ведомства, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улицу Октябрьская в Североуральске. После оказания медпомощи фельдшер возвращалась к служебному автомобилю, возле подъезда на нее, отмечает прокуратура, "обратила внимание" компания молодых людей. "Один из них подошел к девушке и начал выражаться грубой нецензурной бранью в ее адрес, после чего, продолжая вести себя агрессивно, отобрал у нее чемодан-укладку и им нанес удар в область головы медработника", – следует из сообщения. После этого нападавший разбил чемодан врача об асфальт, медик обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей телесных повреждений. Следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве, надзорное ведомство взяло на контроль его расследование.
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происшествия, североуральск, свердловская область, октябрьский
Происшествия, Североуральск, Свердловская область, Октябрьский
В Свердловской области избили девушку-фельдшера скорой помощи
В Североуральске Свердловской области избили девушку-фельдшера скорой помощи