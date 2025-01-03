https://ria.ru/20250103/husnullin-1992384653.html

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области - РИА Новости, 03.01.2025

Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области

Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил электросамокат восьмилетней Дарине из Курской области и пообещал, что приложит все усилия для РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T10:22:00+03:00

2025-01-03T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил электросамокат восьмилетней Дарине из Курской области и пообещал, что приложит все усилия для ее возвращения домой. "Ты, пожалуйста, на нем катайся, только каску надевай, береги себя и не гоняй сильно, чтобы не попасть в аварию", — сказал он девочке по видеосвязи. Кроме того, Дарина поделилась с вице-премьером мечтой вернуться домой. "Мы будем стараться, чтобы ты быстрее могла поехать домой", — пообещал Хуснуллин. Он отметил, что семья Дарины оказалась в числе тех, кому пришлось покинуть дом из-за событий в августе 2024 года. "Я сам приезжал в Курскую область, знаю, какие там есть проблемы, встречался с жителями. Я как строитель тебе обещаю, что мы в ближайшее время, как только позволит обстановка, все восстановим и вы сможете вернуться домой — либо в свою квартиру, либо в дом", — добавил вице-премьер.Кроме того, Хуснуллин исполнит мечту одиннадцатилетнего москвича Никиты, который хочет увидеть закулисье Губернского театра. "Никита, у тебя очень необычное желание — пойти в Губернский театр. Я надеюсь, что ты вот сейчас уже пойдешь, увидишь этот театр. Я думаю, что тебе будет интересно все это посмотреть. Может, потом, в будущем, сам станешь артистом", — сказал он мальчику.

https://ria.ru/20250103/murashko-1992383835.html

https://ria.ru/20250103/lyubimova-1992383101.html

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общество, курская область, марат хуснуллин