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Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области - РИА Новости, 03.01.2025
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Хорошие новости
 
10:22 03.01.2025 (обновлено: 12:09 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/husnullin-1992384653.html
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области - РИА Новости, 03.01.2025
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области
Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил электросамокат восьмилетней Дарине из Курской области и пообещал, что приложит все усилия для РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:22:00+03:00
2025-01-03T12:09:00+03:00
хорошие новости
общество
курская область
марат хуснуллин
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил электросамокат восьмилетней Дарине из Курской области и пообещал, что приложит все усилия для ее возвращения домой. "Ты, пожалуйста, на нем катайся, только каску надевай, береги себя и не гоняй сильно, чтобы не попасть в аварию", — сказал он девочке по видеосвязи. Кроме того, Дарина поделилась с вице-премьером мечтой вернуться домой. "Мы будем стараться, чтобы ты быстрее могла поехать домой", — пообещал Хуснуллин. Он отметил, что семья Дарины оказалась в числе тех, кому пришлось покинуть дом из-за событий в августе 2024 года. &quot;Я сам приезжал в Курскую область, знаю, какие там есть проблемы, встречался с жителями. Я как строитель тебе обещаю, что мы в ближайшее время, как только позволит обстановка, все восстановим и вы сможете вернуться домой — либо в свою квартиру, либо в дом&quot;, — добавил вице-премьер.Кроме того, Хуснуллин исполнит мечту одиннадцатилетнего москвича Никиты, который хочет увидеть закулисье Губернского театра. "Никита, у тебя очень необычное желание — пойти в Губернский театр. Я надеюсь, что ты вот сейчас уже пойдешь, увидишь этот театр. Я думаю, что тебе будет интересно все это посмотреть. Может, потом, в будущем, сам станешь артистом", — сказал он мальчику.
https://ria.ru/20250103/murashko-1992383835.html
https://ria.ru/20250103/lyubimova-1992383101.html
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общество, курская область, марат хуснуллин
Хорошие новости, Общество, Курская область, Марат Хуснуллин
Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области

Хуснуллин подарил электросамокат восьмилетней Дарине из Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкВице-премьер России Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках акции "Елка желаний" подарил электросамокат восьмилетней Дарине из Курской области и пообещал, что приложит все усилия для ее возвращения домой.
"Ты, пожалуйста, на нем катайся, только каску надевай, береги себя и не гоняй сильно, чтобы не попасть в аварию", — сказал он девочке по видеосвязи.
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Кроме того, Дарина поделилась с вице-премьером мечтой вернуться домой.
"Мы будем стараться, чтобы ты быстрее могла поехать домой", — пообещал Хуснуллин.
Он отметил, что семья Дарины оказалась в числе тех, кому пришлось покинуть дом из-за событий в августе 2024 года.
«

"Я сам приезжал в Курскую область, знаю, какие там есть проблемы, встречался с жителями. Я как строитель тебе обещаю, что мы в ближайшее время, как только позволит обстановка, все восстановим и вы сможете вернуться домой — либо в свою квартиру, либо в дом", — добавил вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин исполнит мечту одиннадцатилетнего москвича Никиты, который хочет увидеть закулисье Губернского театра.
"Никита, у тебя очень необычное желание — пойти в Губернский театр. Я надеюсь, что ты вот сейчас уже пойдешь, увидишь этот театр. Я думаю, что тебе будет интересно все это посмотреть. Может, потом, в будущем, сам станешь артистом", — сказал он мальчику.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.

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