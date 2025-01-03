https://ria.ru/20250103/husity-1992421620.html
Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле
Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле - РИА Новости, 03.01.2025
Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в пятницу электростанцию восточнее Тель-Авива в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:38:00+03:00
2025-01-03T16:38:00+03:00
2025-01-03T16:38:00+03:00
в мире
тель-авив
йемен
израиль
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 3 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в пятницу электростанцию восточнее Тель-Авива в Израиле, а также военную цель в этом же городе. "Первая операция с использованием гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" была предпринята для атаки на электростанцию израильского врага восточнее района оккупированного Яффо (Тель-Авива - ред.). Вторая операция была осуществлена против военной цели израильского врага беспилотниками в районе оккупированного Яффо (Тель-Авива - ред.). Цели были успешно поражены", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
тель-авив
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Тель-Авив, Йемен, Израиль, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле
Хуситы заявили, что атаковали электростанцию восточнее Тель-Авива и военную цель