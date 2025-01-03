https://ria.ru/20250103/husity-1992421620.html

Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле

Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле - РИА Новости, 03.01.2025

Хуситы заявили об атаке на электростанцию и военную цель в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в пятницу электростанцию восточнее Тель-Авива в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:38:00+03:00

2025-01-03T16:38:00+03:00

2025-01-03T16:38:00+03:00

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ДОХА, 3 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало в пятницу электростанцию восточнее Тель-Авива в Израиле, а также военную цель в этом же городе. "Первая операция с использованием гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" была предпринята для атаки на электростанцию израильского врага восточнее района оккупированного Яффо (Тель-Авива - ред.). Вторая операция была осуществлена против военной цели израильского врага беспилотниками в районе оккупированного Яффо (Тель-Авива - ред.). Цели были успешно поражены", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, тель-авив, йемен, израиль, ансар алла