https://ria.ru/20250103/gripp-1992441216.html

Эксперт Минздрава перечислил симптомы доминирующего варианта гриппа

Эксперт Минздрава перечислил симптомы доминирующего варианта гриппа - РИА Новости, 03.01.2025

Эксперт Минздрава перечислил симптомы доминирующего варианта гриппа

Доминирующий в России вариант гриппа способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение, сообщил главный внештатный... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:40:00+03:00

2025-01-03T20:40:00+03:00

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здоровье - общество

россия

владимир чуланов

грипп

грипп в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Доминирующий в России вариант гриппа способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Он уточнил, что в текущем эпидемическом сезоне среди выделенных вирусов гриппа преобладает А(H1N1)pdm09. В сезоне 2023-2024 года его также обнаруживали на территории России, но в небольшом проценте случаев. "Симптомы гриппа А(H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура). Так же, как и другие вирусы гриппа, A(H1N1)pdm09 способен вызвать тяжелое течение и осложнения", — сказал Чуланов журналистам. По его словам, для тяжелого течения гриппа характерны высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, синюшность губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул, а также головокружение. Тяжелое течение гриппа и его неблагоприятные исходы обычно регистрируются у лиц из групп риска — это дети до двух лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями органов дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, почек, иммунодефицитами. При этом, по данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава, на 51 неделе 2024 года на территории России среди возбудителей ОРВИ преобладали SARS-CoV-2 (8,0%) и риновирус (5,8%), а доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%, пояснил Чуланов.

https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html

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