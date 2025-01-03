https://ria.ru/20250103/gretsija-1992359256.html

В Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ

В Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ - РИА Новости, 03.01.2025

В Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ

В Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ после прекращения транзита российского газа через Украину, при этом греческие власти заверяют, что... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T01:45:00+03:00

2025-01-03T01:45:00+03:00

2025-01-03T01:45:00+03:00

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АФИНЫ, 3 янв - РИА Новости. В Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ после прекращения транзита российского газа через Украину, при этом греческие власти заверяют, что напрямую эта ситуация на страну не повлияет, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. "Правительство уверяет, что Греция полностью защищена от перебоев с поставками российского газа в Центральную Европу через Украину, но при этом широко распространено беспокойство по поводу возможного повышения цен. И всё это при том, что энергетическая карта Европы за последние три года уже радикально изменилась", - говорится в репортаже. Телеканал отмечает, что в 2022 году зависимость Европы от российских энергоносителей была высокой. "Тогда 35% газа импортировалось из России. Сегодня из России импортируется 8% газа. Центральная Европа больше не берет оттуда ни одного кубометра газа", - передает ERTNews. Телеканал продемонстрировал карту газопроводов, по которым транспортировался газ из России. "Северный поток" больше не существует, как не существует и крупного газопровода "Ямал", а с 1 января "пересох" трубопровод, по которому газ транспортировался через Украину в такие страны, как Словакия, Польша и Австрия", - напомнил канал. При этом ERTNews не ожидает проблем с поставками газа в саму Грецию, отмечая, что страна получает его по трубопроводу "Турецкий поток". В Грецию также поставляется азербайджанский газ по TAP, грузы СПГ поступают в терминал Ревитуса из США и других стран, а недавно было завершено строительство плавучего СПГ-терминала FSRU в Александруполисе, уточняет СМИ. Телеканал резюмирует, что газа достаточно, поскольку произошла диверсификация поставщиков. При этом он признает, что в стране опасаются косвенных последствий в виде возможного роста цен на энергоносители. "Однако есть опасения по поводу цены. Нынешняя зима более суровая, чем прошлогодняя, и запасы газа для отопления европейских домохозяйств, хотя и были полными в октябре, начинают истощаться", - отмечает телеканал. Уточняется, что с 16 декабря на голландской бирже цена на природный газ неуклонно растет: она составляла 39,66 евро за мегаватт-час, а сейчас газ можно приобрести за 49,87 евро за мегаватт-час. По оценкам канала, такое развитие событий повлияет на цены на энергоносители. Тревогу в Греции вызывает и тот факт, что Словакия после прекращения поставок российского газа через Украину угрожает в свою очередь прекратить поставки электроэнергии Киеву. "Это, вероятно, станет дополнительным бременем для стран юга: Греции, Болгарии, Румынии, которые будут вынуждены увеличить экспорт электроэнергии. Это чревато дальнейшим ростом розничных цен для потребителей, что уже случалось в недавнем прошлом. Этим тенденциям способствует искаженный характер функционирования единого европейского энергетического рынка. Греция неоднократно поднимала этот вопрос в европейских институтах, и в начале года ожидается запуск процедур, призванных привести в порядок функционирование энергетической биржи", - сообщает канал. При этом отмечается, что пока тарифы на электроэнергию в Греции остаются на уровне декабря. "Большинство поставщиков электроэнергии оставили специальный общий тариф без изменений по сравнению с декабрем. Так, цена киловатт-часа начинается с 15,4 евроцента, но клиентам как минимум четырех компаний придется заплатить больше - от 18,3 евроцента и даже до 21,1 евроцента", - говорится в репортаже. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее подтвердил, что республика обладает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, а цена для словацких домохозяйств в 2025 году расти не будет, главным образом потери страны связаны с невозможностью транспортировать газ, поступающий с Украины, в другие страны Европейского союза. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

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https://ria.ru/20240527/reyting-1948506320.html

https://ria.ru/20241218/gretsija-1989823132.html

https://ria.ru/20240902/gretsija-1969896140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, украина, россия, роберт фицо, владимир путин, газпром, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2, в мире