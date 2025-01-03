https://ria.ru/20250103/grechka-1992443936.html

Алтайская компания отреагировала на запрет в Белоруссии гречки "Фермер"

Алтайская компания отреагировала на запрет в Белоруссии гречки "Фермер" - РИА Новости, 03.01.2025

Алтайская компания отреагировала на запрет в Белоруссии гречки "Фермер"

Алтайская компания "Дары полей" опровергла информацию о долгой развариваемости гречки "Фермер", запрещенной в Белоруссии. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T21:28:00+03:00

2025-01-03T21:28:00+03:00

2025-01-03T21:28:00+03:00

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БАРНАУЛ, 3 ян – РИА Новости. Алтайская компания "Дары полей" опровергла информацию о долгой развариваемости гречки "Фермер", запрещенной в Белоруссии. Ранее сообщалось, что быстроразваривающаяся гречка "Фермер" производства алтайской компании "Дары полей" попала под запрет в Белоруссии из-за того, что разваривается дольше нормы, 29 минут при норме не более 25 минут. "Наименование показателя: развариваемость, единица измерения: минуты, результат испытаний: 15… норматив: не более 25", - говорится в протоколе испытаний Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, предоставленного РИА Новости представителем компании Дмитрием Лобановым. Лобанов рассказал агентству, что торговая марка "Фермер" зарегистрирована в Белоруссии. "Абсолютно на каждую экспортную партию делаются анализы по безопасности и фитосанитарный контроль. Также при ввозе импортер сдает продукцию в хлебную инспекцию для получения сертификата качества для своего бренда "Фермер", без протоколов испытаний они не смогли бы получить "декларацию о соответствии качества ЕАЭС", - рассказал Лобанов. По словам представителя компании, предприятие "Дары полей" отправило официальное письмо представителю министерства сельского хозяйства РФ в Белоруссии Егору Дымпер с просьбой оказать содействие установлению справедливости. "Во всей этой ситуации нас смутило несколько моментов: 1) это единственный показатель, по которому могут аннулировать декларацию EAC (развариваемость - ред); 2) абсолютно такая же трактовка, а также то же время развариваемости (29 минут) было указано совсем другому производителю и импортеру (речь о гречке алтайской компании "Вега-инжиниринг" - ред)... 3) учитывая ту технологию, который мы пользуемся при пропаривании крупы уже много лет, показатель развариваемости в 29 минут просто нереален, развариваемость нашей продукции составляет около 15 минут, для подтверждения этого мы специально 16.12.2024 сделали отбор проб на предприятии и отправили в "Испытательную лабораторию Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК"… Испытания показали, что наша крупа гречневая имеет развариваемость 15 минут", - говорится в официальном письме, имеющимся в распоряжении РИА Новости. В документе подчеркивается, что на рынке производителей гречневой крупы компания "Дары полей" работает уже более 20 лет и зарекомендовала себя как надежный поставщик с качественной продукцией. "Свою продукцию мы отправляем во множество стран, и контроль качества экспортной продукции у нас на особом контроле. За все время работы мы ни разу ни из одной страны, ни из одной лаборатории не получали рекламации по развариваемости продукции. Если учитывать, что в декабре сразу две компании из Алтайского края по производству гречневой крупы получили абсолютно одинаковые рекламации по поводу развариваемости (даже время развариваемости было указано одинаковое), то мы предполагаем, что это попытка убрать с рынка Республики Беларусь алтайских производителей", - говорится в письме.

https://ria.ru/20241204/grechka-1987222648.html

https://ria.ru/20240506/prodazha-1944234154.html

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