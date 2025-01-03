В Белоруссии запретили российскую гречку "Фермер"
Российскую гречку "Фермер" включили в реестр опасных продуктов в Белоруссии
Гречка. Архивное фото
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МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Российская быстроразваривающаяся гречневая крупа "Фермер" попала под запрет в Белоруссии из-за того, что разваривается дольше нормы, следует из данных государственного онлайн-ресурса "Опасная продукция".
В реестр опасной продукции, который содержит информацию о товарах, запрещенных к ввозу или обращению на территории Белоруссии, включена "Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся "Фермер", "высший сорт" производства ООО "Дары полей" (Российская Федерация, Алтайский край, Барнаул)". Дата выдачи соответствующего предписания – 30 декабря, действовать оно начнет с 11 января.
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"В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается", - отмечается на сайте "Опасная продукция".
По данным ресурса, наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки гречки "Фермер", недостоверно характеризует этот пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его.
Как поясняется в сообщении, этот продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", а также ГОСТ 5550-2021 "Крупа гречневая. Технические условия" по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации.
Ранее в декабре по этой же причине под запрет в Белоруссии попала российская гречневая быстроразваривающаяся крупа ООО "Вега-инжиниринг".
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