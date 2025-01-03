https://ria.ru/20250103/granitsa-1992390813.html

На въезде в ЕС из Белоруссии скопились около 840 автомобилей

На въезде в ЕС из Белоруссии скопились около 840 автомобилей - РИА Новости, 03.01.2025

На въезде в ЕС из Белоруссии скопились около 840 автомобилей

В очередях на въезд в Евросоюз из Белоруссии насчитывается более 800 легковых авто, сообщил Государственный пограничный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:45:00+03:00

2025-01-03T11:45:00+03:00

2025-01-03T17:17:00+03:00

в мире

авто

белоруссия

литва

польша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980943396_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_a43ced4ab208a8dd5bb1dd3efa508140.jpg

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. В очередях на въезд в Евросоюз из Белоруссии насчитывается более 800 легковых авто, сообщил Государственный пограничный комитет в Telegram-канале. "Въезда в ЕС ожидают около 840 легковушек", — говорится в публикации.По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны — "Брест"), отметили в Погранкомитете. Там въезда в Польшу ждут 790 легковых машин. За два дня контрольные службы оформили 33 процента легковушек от нормы. Кроме того, в этой очереди стоят восемь автобусов. Перед пунктами пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны — "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 30 и 20 легковушек, добавили в ведомстве. При этом на латвийском и литовском направлениях фиксируется скопление грузового транспорта. Так, перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") ждут проезда больше 160 большегрузов. За двое суток Латвия приняла только 31 процент фур от нормы, уточнили в Погранкомитете.Перед литовским "Шальчининкаем" ("Бенякони") ждут проезда десять грузовиков. Белорусские пограничный и таможенный комитеты не раз отмечали, что на границе с соседними странами выстраиваются очереди из-за того, что контрольные службы государств ЕС не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на границе с Белоруссией работает лишь один КПП для грузового транспорта и один для легкового. В сентябре Латвия остановила работу одного из двух своих пунктов пропуска. С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" ("Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"), а в августе — "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы"). Это Вильнюс объяснил "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Сейчас на литовско-белорусской границе работают только два автодорожных пункта пропуска из шести.

https://ria.ru/20241223/bezhentsy-1990840190.html

https://ria.ru/20241223/ssha-1990844753.html

https://ria.ru/20241230/komissarenko-1992064091.html

белоруссия

литва

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, белоруссия, литва, польша, евросоюз