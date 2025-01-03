На въезде в ЕС из Белоруссии скопились около 840 автомобилей
Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии составляет около 840 легковых автомобилей
Белорусский пограничник. Архивное фото
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МИНСК, 3 янв — РИА Новости. В очередях на въезд в Евросоюз из Белоруссии насчитывается более 800 легковых авто, сообщил Государственный пограничный комитет в Telegram-канале.
"Въезда в ЕС ожидают около 840 легковушек", — говорится в публикации.
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По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (с белорусской стороны — "Брест"), отметили в Погранкомитете. Там въезда в Польшу ждут 790 легковых машин. За два дня контрольные службы оформили 33 процента легковушек от нормы. Кроме того, в этой очереди стоят восемь автобусов.
Перед пунктами пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны — "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 30 и 20 легковушек, добавили в ведомстве.
При этом на латвийском и литовском направлениях фиксируется скопление грузового транспорта. Так, перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") ждут проезда больше 160 большегрузов. За двое суток Латвия приняла только 31 процент фур от нормы, уточнили в Погранкомитете.
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Перед литовским "Шальчининкаем" ("Бенякони") ждут проезда десять грузовиков.
Белорусские пограничный и таможенный комитеты не раз отмечали, что на границе с соседними странами выстраиваются очереди из-за того, что контрольные службы государств ЕС не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на границе с Белоруссией работает лишь один КПП для грузового транспорта и один для легкового. В сентябре Латвия остановила работу одного из двух своих пунктов пропуска.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" ("Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"), а в августе — "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы"). Это Вильнюс объяснил "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Сейчас на литовско-белорусской границе работают только два автодорожных пункта пропуска из шести.
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