https://ria.ru/20250103/granata-1992388098.html

Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома

Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома - РИА Новости, 03.01.2025

Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома

Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:15:00+03:00

2025-01-03T11:15:00+03:00

2025-01-03T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местный житель, сумевший спастись и эвакуироваться, видео опроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам мужчины, в первых числах декабря украинские боевики начали обстреливать село в Суджанском районе Курской области, из-за чего мужчина и двое его знакомых спрятались в подвал. Позднее, находясь в подвале, они с улицы услышали диалоги, но не на русском или украинском языке. "Зашли (боевики ВФУ во двор - ред.), по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую... Дым вышел, а потом (ВСУ - ред.) с автомата (выход из подвала - ред.) постреляли, (дом - ред.) подожгли и ушли", - сказал мужчина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются военными следователями Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250102/delo-1992344159.html

https://ria.ru/20250102/desantniki-1992283946.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местный житель, сумевший спастись и эвакуироваться, видео опроса есть в распоряжении РИА Новости. 2025-01-03T11:15 true PT0M47S

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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины