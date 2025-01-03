https://ria.ru/20250103/granata-1992388098.html
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома - РИА Новости, 03.01.2025
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома
Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:15:00+03:00
2025-01-03T11:15:00+03:00
2025-01-03T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992393911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14bc2613e1b4532e6e289d47587af3ee.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местный житель, сумевший спастись и эвакуироваться, видео опроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам мужчины, в первых числах декабря украинские боевики начали обстреливать село в Суджанском районе Курской области, из-за чего мужчина и двое его знакомых спрятались в подвал. Позднее, находясь в подвале, они с улицы услышали диалоги, но не на русском или украинском языке. "Зашли (боевики ВФУ во двор - ред.), по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую... Дым вышел, а потом (ВСУ - ред.) с автомата (выход из подвала - ред.) постреляли, (дом - ред.) подожгли и ушли", - сказал мужчина. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются военными следователями Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250102/delo-1992344159.html
https://ria.ru/20250102/desantniki-1992283946.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992393911_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9acc2219918d825182a1b4278e09c346.jpg
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома
Боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местный житель, сумевший спастись и эвакуироваться, видео опроса есть в распоряжении РИА Новости.
2025-01-03T11:15
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в подвалы домов