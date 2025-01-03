https://ria.ru/20250103/gost-1992401076.html

В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму

В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму - РИА Новости, 03.01.2025

В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму

ГОСТ по научно-популярному туризму утвержден в России, документ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 03.01.2025

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2025-01-03T13:03:00+03:00

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туризм

россия

дмитрий чернышенко

валерий фальков

антон шалаев

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ГОСТ по научно-популярному туризму утвержден в России, документ вступит в силу с 1 апреля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Утверждение ГОСТа станет ориентиром, направленным на повышение качества в сфере научно-популярного туризма. Стандарт разработан Минобрнауки России совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, благодаря одной из инициатив – "Научно-популярный туризм" – все больше объектов исследовательской инфраструктуры становятся доступными для жителей России. "В прошлом году экскурсионный поток научно-популярной направленности составил свыше 2 миллионов человек, включая школьников и студентов", – сказал вице-премьер. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что в рамках Десятилетия науки и технологий уже разработано 76 маршрутов в 24 регионах России. Новый документ утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). "Стандарт содержит набор терминов и определений в сфере научно-популярного туризма, определяет перечень услуг научно-популярного туризма, а также требования к проектированию и оказанию услуг научно-популярного туризма", – рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

https://ria.ru/20241125/chernyshenko-1985605762.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982643386.html

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россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков, антон шалаев, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество