https://ria.ru/20250103/gosduma-1992369990.html

Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России

Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России - РИА Новости, 03.01.2025

Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал нацистским мышлением заявление советника главы офиса Владимира... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T06:20:00+03:00

2025-01-03T06:20:00+03:00

2025-01-03T06:20:00+03:00

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украина

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киев

михаил подоляк

михаил шеремет

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал нацистским мышлением заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Россия должна заплатить "высокую цену". Ранее Подоляк отверг возможность начать диалог о мире, поскольку Россия, по его словам, не заплатила "достаточно высокую цену", пишет издание "Страна.ua". Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США. "Киевским военным преступникам, таким как Подоляк, свойственно нацистское мышление, потому они везде будут пропагандировать смерть и разрушение вместо мира и созидания. Для России же чужды подобные античеловеческие критерии, и потеря даже одного своего гражданина является трагедией. Тем не менее, враг должен помнить, что если над нашей Родиною дым, то за свою победу мы за ценой не постоим", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, никакие гарантии Запада Украине не смогут помешать России заставить капитулировать предателей и врагов, захвативших власть в Киеве. "Сегодня зараженная нацизмом Украина, купленная с потрохами и оторванная Западом от своих исторических корней, стала поучительным примером тяжелейших последствий и потерь, печальной иллюстрацией новейшей истории современного человечества", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250102/peregovory-1992340167.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988714864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, михаил подоляк, михаил шеремет, владимир зеленский