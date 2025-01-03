Рейтинг@Mail.ru
Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России - РИА Новости, 03.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gosduma-1992369990.html
Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России
Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России - РИА Новости, 03.01.2025
Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал нацистским мышлением заявление советника главы офиса Владимира... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T06:20:00+03:00
2025-01-03T06:20:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
михаил подоляк
михаил шеремет
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал нацистским мышлением заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Россия должна заплатить "высокую цену". Ранее Подоляк отверг возможность начать диалог о мире, поскольку Россия, по его словам, не заплатила "достаточно высокую цену", пишет издание "Страна.ua". Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США. "Киевским военным преступникам, таким как Подоляк, свойственно нацистское мышление, потому они везде будут пропагандировать смерть и разрушение вместо мира и созидания. Для России же чужды подобные античеловеческие критерии, и потеря даже одного своего гражданина является трагедией. Тем не менее, враг должен помнить, что если над нашей Родиною дым, то за свою победу мы за ценой не постоим", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, никакие гарантии Запада Украине не смогут помешать России заставить капитулировать предателей и врагов, захвативших власть в Киеве. "Сегодня зараженная нацизмом Украина, купленная с потрохами и оторванная Западом от своих исторических корней, стала поучительным примером тяжелейших последствий и потерь, печальной иллюстрацией новейшей истории современного человечества", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250102/peregovory-1992340167.html
https://ria.ru/20241212/ukraina-1988714864.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, михаил подоляк, михаил шеремет, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Киев, Михаил Подоляк, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский
Депутат Шеремет раскритиковал заявление Подоляка о России

Депутат Шеремет назвал заявление Подоляка о России нацистским мышлением

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал нацистским мышлением заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Россия должна заплатить "высокую цену".
Ранее Подоляк отверг возможность начать диалог о мире, поскольку Россия, по его словам, не заплатила "достаточно высокую цену", пишет издание "Страна.ua". Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией
Вчера, 18:43
"Киевским военным преступникам, таким как Подоляк, свойственно нацистское мышление, потому они везде будут пропагандировать смерть и разрушение вместо мира и созидания. Для России же чужды подобные античеловеческие критерии, и потеря даже одного своего гражданина является трагедией. Тем не менее, враг должен помнить, что если над нашей Родиною дым, то за свою победу мы за ценой не постоим", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, никакие гарантии Запада Украине не смогут помешать России заставить капитулировать предателей и врагов, захвативших власть в Киеве.
"Сегодня зараженная нацизмом Украина, купленная с потрохами и оторванная Западом от своих исторических корней, стала поучительным примером тяжелейших последствий и потерь, печальной иллюстрацией новейшей истории современного человечества", - сказал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Депутат Шеремет раскритиковал отказ Зеленского от перемирия на Рождество
12 декабря 2024, 00:42
 
В миреУкраинаРоссияКиевМихаил ПодолякМихаил ШереметВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала