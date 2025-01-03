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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gorlovka-1992424085.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 03.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в пятницу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР за полтора часа, сообщает управление по вопросам... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:08:00+03:00
2025-01-03T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
нато
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска в пятницу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР за полтора часа, сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт орловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.00 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях управления. Кроме того, по данным управления, с 15.50 до 16.05 пятницы украинские войска выпустили ещё девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке за полтора часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Украинские войска в пятницу выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР за полтора часа, сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.40 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт орловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 15.00 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях управления.
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Кроме того, по данным управления, с 15.50 до 16.05 пятницы украинские войска выпустили ещё девять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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