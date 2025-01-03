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Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Победа Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T10:45:00+03:00
2025-01-03T10:45:00+03:00
2025-01-03T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка Победа Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Мирная жительница Горловки ранена в результате обстрела посёлка Победа с позиций украинских террористов", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал о том, что мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ жилого массива "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны ВСУ
Приходько: при обстреле поселка Победа в Горловке со стороны ВСУ ранило женщину