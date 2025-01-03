https://ria.ru/20250103/germaniya-1992432717.html

Вице-канцлер ФРГ обвинил Маска в атаке на немецкую демократию

Вице-канцлер ФРГ обвинил Маска в атаке на немецкую демократию - РИА Новости, 03.01.2025

Вице-канцлер ФРГ обвинил Маска в атаке на немецкую демократию

Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel обвинил американского предпринимателя Илона Маска в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T18:59:00+03:00

2025-01-03T18:59:00+03:00

2025-01-03T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зелёные" Роберт Хабек в интервью изданию Spiegel обвинил американского предпринимателя Илона Маска в "лобовой атаке" на демократию Германии на фоне поддержки Маском немецкой правой партии АдГ и критики в адрес канцлера Олафа Шольца. "Он (Маск - ред.) делает все возможное для продвижения своих интересов. Сочетание огромного богатства, контроля над информацией и сетями, использования искусственного интеллекта и желания игнорировать правила - это лобовая атака на нашу демократию", - сказал Хабек, отвечая на вопрос о том, представляет ли Маск опасность для Германии. При этом Хабек заявил, что немцам нельзя дать себя обмануть только потому, что Маск "выглядит свободным и производит электромобили". Он также призвал бизнесмена "убрать руки прочь от немецкой демократии". Двадцатого декабря Маск заявил, что только правая партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Ранее Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Маск также ранее называл Шольца глупцом на фоне развала правящей коалиции Германии в ноябре. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.

https://ria.ru/20241228/germaniya-1991930546.html

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в мире, германия, роберт хабек, илон маск, сша