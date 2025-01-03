https://ria.ru/20250103/germanija-1992434176.html

В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста

В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста - РИА Новости, 03.01.2025

В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста

Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:11:00+03:00

2025-01-03T19:11:00+03:00

2025-01-03T19:11:00+03:00

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек. "С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel. Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

https://ria.ru/20241216/ekonomika-1989361216.html

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экономика, цены на нефть, германия, роберт хабек, в мире