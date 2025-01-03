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В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста - РИА Новости, 03.01.2025
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19:11 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/germanija-1992434176.html
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста - РИА Новости, 03.01.2025
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста
Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:11:00+03:00
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экономика
цены на нефть
германия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек. "С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel. Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики. В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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экономика, цены на нефть, германия, роберт хабек, в мире
Экономика, Цены на нефть, Германия, Роберт Хабек, В мире
В Германии заявили, что с 2018 года не было реального экономического роста

Вице-канцлер Хабек: реального роста в экономике Германии не было с 2018 года

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Реального роста в экономике Германии не было с 2018 года, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии "Зелёные" Роберт Хабек.
"С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - сказал Хабек в интервью изданию Spiegel.
Ранее Хабек заявил в интервью газете Bild, что предприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики.
В ФРГ уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
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