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Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа - РИА Новости, 03.01.2025
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19:53 03.01.2025 (обновлено: 20:00 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/gaza-1992436952.html
Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа
Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа - РИА Новости, 03.01.2025
Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа
Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эвакуации тяжелобольных газовитян с севера на юг анклава, сообщил... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:53:00+03:00
2025-01-03T20:00:00+03:00
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ООН, 3 янв – РИА Новости. Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эвакуации тяжелобольных газовитян с севера на юг анклава, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы полностью поддерживаем намерение ВОЗ организовать срочную миссию на север анклава с тем, чтобы попытаться переместить критически больных пациентов на юг Газы, где пока ещё сохраняются хоть какие-то условия для оказания необходимой медицинской помощи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Москва также призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия и обеспечить "нормальное функционирование" тех немногочисленных медицинских учреждений, которые пока ещё способны принимать пациентов, добавил российский дипломат. "У нас есть все основания полагать, что одержимые коллективным наказанием газовитян израильские военные планомерно и сознательно уничтожают систему здравоохранения анклава, ведь бомбардировки, артобстрелы, зачистки и поджоги больничных комплексов стали обыденностью", – подчеркнул он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250103/oon-1992403150.html
https://ria.ru/20241221/oon-1990546598.html
https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977308687.html
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в мире, россия, израиль, москва, василий небензя, оон, воз, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Израиль, Москва, Василий Небензя, ООН, ВОЗ, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта
Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа

Небензя: Россия поддерживает инициативу ВОЗ по эвакуации тяжелобольных газовитян

© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 3 янв – РИА Новости. Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эвакуации тяжелобольных газовитян с севера на юг анклава, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы полностью поддерживаем намерение ВОЗ организовать срочную миссию на север анклава с тем, чтобы попытаться переместить критически больных пациентов на юг Газы, где пока ещё сохраняются хоть какие-то условия для оказания необходимой медицинской помощи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя
Вчера, 13:28
Москва также призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия и обеспечить "нормальное функционирование" тех немногочисленных медицинских учреждений, которые пока ещё способны принимать пациентов, добавил российский дипломат.
"У нас есть все основания полагать, что одержимые коллективным наказанием газовитян израильские военные планомерно и сознательно уничтожают систему здравоохранения анклава, ведь бомбардировки, артобстрелы, зачистки и поджоги больничных комплексов стали обыденностью", – подчеркнул он.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Россия просила СБ ООН обсудить положение детей в Газе, заявил Небензя
21 декабря 2024, 00:26
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Небензя обвинил Израиль в саботаже резолюций ООН о разделе Палестины
10 октября 2024, 00:14
 
В миреРоссияИзраильМоскваВасилий НебензяООНВОЗХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
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