Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа
Небензя: Россия поддерживает инициативу ВОЗ по эвакуации тяжелобольных газовитян
© AP Photo / The United Nations/Evan SchneiderПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 3 янв – РИА Новости. Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эвакуации тяжелобольных газовитян с севера на юг анклава, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы полностью поддерживаем намерение ВОЗ организовать срочную миссию на север анклава с тем, чтобы попытаться переместить критически больных пациентов на юг Газы, где пока ещё сохраняются хоть какие-то условия для оказания необходимой медицинской помощи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
"У нас есть все основания полагать, что одержимые коллективным наказанием газовитян израильские военные планомерно и сознательно уничтожают систему здравоохранения анклава, ведь бомбардировки, артобстрелы, зачистки и поджоги больничных комплексов стали обыденностью", – подчеркнул он.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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