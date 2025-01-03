https://ria.ru/20250103/gaza-1992436952.html

Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа

Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа - РИА Новости, 03.01.2025

Россия поддержала идею ВОЗ по эвакуации тяжелобольных жителей сектора Газа

Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эвакуации тяжелобольных газовитян с севера на юг анклава, сообщил... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:53:00+03:00

2025-01-03T19:53:00+03:00

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ООН, 3 янв – РИА Новости. Россия полностью поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эвакуации тяжелобольных газовитян с севера на юг анклава, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы полностью поддерживаем намерение ВОЗ организовать срочную миссию на север анклава с тем, чтобы попытаться переместить критически больных пациентов на юг Газы, где пока ещё сохраняются хоть какие-то условия для оказания необходимой медицинской помощи", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Москва также призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия и обеспечить "нормальное функционирование" тех немногочисленных медицинских учреждений, которые пока ещё способны принимать пациентов, добавил российский дипломат. "У нас есть все основания полагать, что одержимые коллективным наказанием газовитян израильские военные планомерно и сознательно уничтожают систему здравоохранения анклава, ведь бомбардировки, артобстрелы, зачистки и поджоги больничных комплексов стали обыденностью", – подчеркнул он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250103/oon-1992403150.html

https://ria.ru/20241221/oon-1990546598.html

https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977308687.html

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