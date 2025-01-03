В Газе сообщили о почти 80 погибших от ударов Израиля за сутки
Минздрав Газы: почти 80 человек погибли от ударов Израиля за минувшие сутки
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. По меньшей мере 77 человек погибли, 145 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 77 погибших и 145 пострадавших", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 658, пострадали более 108 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.