https://ria.ru/20250103/gaza-1992428507.html

В Газе сообщили о почти 80 погибших от ударов Израиля за сутки

В Газе сообщили о почти 80 погибших от ударов Израиля за сутки - РИА Новости, 03.01.2025

В Газе сообщили о почти 80 погибших от ударов Израиля за сутки

По меньшей мере 77 человек погибли, 145 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:50:00+03:00

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КАИР, 3 янв - РИА Новости. По меньшей мере 77 человек погибли, 145 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы."За последние 24 часа израильская оккупация совершила восемь массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 77 погибших и 145 пострадавших", - говорится в сообщении.По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 658, пострадали более 108 тысяч человек.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20250103/konflikt-1915630213.html

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