Эксперт оценил перспективы поставок газа из России в ЕС
Экономист Белогорьев: газ из России может идти в ЕС и в 2030-е годы
Газопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Газ из России может идти в ЕС и в 2030-е годы при улучшении общих отношений между сторонами, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Если общие отношения с ЕС изменятся в лучшую сторону, то поставки могут продолжаться и в 2030-е годы: российский газ остается, наряду с норвежским, наиболее конкурентоспособным источником газа для европейских стран", – сказал он.
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Но если все останется как есть, то последний газ по украинскому маршруту пройдет в ЕС в конце 2020-х годов при условии, что Украина не будет блокировать транзит и установит конкурентоспособный тариф на прокачку, в чем есть сомнения, добавил эксперт.
"Долгосрочные контракты, как показала печальная практика последних трех лет, не способны защитить поставки газа от прекращения по политическим мотивам", – добавил он.
Газа от "Газпрома" – частично или полностью – начиная с 2022 года лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась, а по украинскому – ощутимо снизилась.
Сейчас российский газ попадает в Европу только по одному маршруту. Это газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
По этому коридору ежегодно прокачивается примерно 14-15 миллиардов кубометров российского газа.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.