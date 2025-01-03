СМИ раскрыли, в какую ловушку Зеленский загнал Украину
Magyar Nemzet: Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита газа РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, пишет венгерская газета Magyar Nemzet.
"Украинские власти вводят четырехкратное повышение внутренних тарифов на транспортировку газа, чтобы компенсировать часть выпадающих доходов. Ожидается, что это обойдется украинской промышленности в 1,6 миллиарда гривен (38,2 миллиона долларов) в год", — говорится в публикации.
"Украинские власти вводят четырехкратное повышение внутренних тарифов на транспортировку газа, чтобы компенсировать часть выпадающих доходов. Ожидается, что это обойдется украинской промышленности в 1,6 миллиарда гривен (38,2 миллиона долларов) в год", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что перекрыв транзит российского газа, страна потеряет значительные доходы.
Вместе с тем, ЕС в последние годы диверсифицировал свои источники энергии, увеличив импорт трубопроводного газа из Норвегии и сжиженного природного газа из Катара и США. Таким образом, Брюссель обменял дешевую энергию на более дорогую, пишет издание.
На этой неделе депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
Вместе с тем, ЕС в последние годы диверсифицировал свои источники энергии, увеличив импорт трубопроводного газа из Норвегии и сжиженного природного газа из Катара и США. Таким образом, Брюссель обменял дешевую энергию на более дорогую, пишет издание.
На этой неделе депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
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