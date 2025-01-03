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Эксперт спрогнозировала рост цены на газ в Европе без транзита из России - РИА Новости, 03.01.2025
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13:21 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gaz-1992402407.html
Эксперт спрогнозировала рост цены на газ в Европе без транзита из России
Эксперт спрогнозировала рост цены на газ в Европе без транзита из России - РИА Новости, 03.01.2025
Эксперт спрогнозировала рост цены на газ в Европе без транзита из России
Спотовая цена газа в Европе в случае снижения или остановки транзита российского газа через Украину может вырасти в несколько раз, однако к апрелю-маю опустится РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:21:00+03:00
2025-01-03T13:21:00+03:00
украина
транзит газа через украину
в мире
европа
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спотовая цена газа в Европе в случае снижения или остановки транзита российского газа через Украину может вырасти в несколько раз, однако к апрелю-маю опустится до прежних значений, такой прогноз дала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Многое будет зависеть от погодных условий в Европе на стыке 2024-2025 годов и уровня цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметила Белова. "Если конкуренция за сжиженный газ между разными частями света будет высокая, а зима в Европе морозная, спотовые цены могут вырасти в несколько раз, но в любом случае к апрелю-маю они опустятся до примерно текущих значений", – добавила она. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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украина, транзит газа через украину, в мире, европа, россия
Украина, транзит газа через Украину, В мире, Европа, Россия
Эксперт спрогнозировала рост цены на газ в Европе без транзита из России

Профессор Белова: цена на газ в Европе может вырасти в несколько раз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спотовая цена газа в Европе в случае снижения или остановки транзита российского газа через Украину может вырасти в несколько раз, однако к апрелю-маю опустится до прежних значений, такой прогноз дала РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
Вчера, 08:00
Многое будет зависеть от погодных условий в Европе на стыке 2024-2025 годов и уровня цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметила Белова.
«
"Если конкуренция за сжиженный газ между разными частями света будет высокая, а зима в Европе морозная, спотовые цены могут вырасти в несколько раз, но в любом случае к апрелю-маю они опустятся до примерно текущих значений", – добавила она.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Штаты добились своего: Европа идет под украинский газовый нож
26 декабря 2024, 08:00
 
Украинатранзит газа через УкраинуВ миреЕвропаРоссия
 
 
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