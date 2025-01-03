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В ОП прокомментировали отказ Украины поставлять газ из России - РИА Новости, 03.01.2025
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11:54 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gaz-1992392194.html
В ОП прокомментировали отказ Украины поставлять газ из России
В ОП прокомментировали отказ Украины поставлять газ из России - РИА Новости, 03.01.2025
В ОП прокомментировали отказ Украины поставлять газ из России
Отказ Украины поставлять российский газ по своей территории стал актом порабощения экономики стран Евросоюза со стороны США, считает председатель комиссии... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:54:00+03:00
2025-01-03T11:54:00+03:00
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Отказ Украины поставлять российский газ по своей территории стал актом порабощения экономики стран Евросоюза со стороны США, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На лицо акт порабощения экономики Евросоюза со стороны США руками подконтрольного марионеточного киевского режима. Американцы намерены поставить европейские страны в газовую зависимость от своего дорогого сжиженного газа", - сказал РИА Новости Рогов. По его мнению, прекращение транзита ударит по экономике европейских стран, прежде всего Германии. Рогов подчеркнул, что, учитывая сложившуюся ситуацию, Россия переориентирует поставки газа на восточные рынки, прежде всего в Китай. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20250103/severnyy_potok-1992356856.html
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экономика, россия, украина, сша, владимир рогов, владимир путин, газпром, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, В мире
В ОП прокомментировали отказ Украины поставлять газ из России

Член ОП Рогов: отказ Украины поставлять газ стал актом порабощения экономики ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Отказ Украины поставлять российский газ по своей территории стал актом порабощения экономики стран Евросоюза со стороны США, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На лицо акт порабощения экономики Евросоюза со стороны США руками подконтрольного марионеточного киевского режима. Американцы намерены поставить европейские страны в газовую зависимость от своего дорогого сжиженного газа", - сказал РИА Новости Рогов.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В бундестаге сделали заявление после остановки транзита газа через Украину
Вчера, 00:58
По его мнению, прекращение транзита ударит по экономике европейских стран, прежде всего Германии.
Рогов подчеркнул, что, учитывая сложившуюся ситуацию, Россия переориентирует поставки газа на восточные рынки, прежде всего в Китай.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Раде Тимошенко задали неудобный вопрос после остановки транзита газа
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ЭкономикаРоссияУкраинаСШАВладимир РоговВладимир ПутинГазпромЕвросоюзВ мире
 
 
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