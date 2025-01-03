https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html

В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе

В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе - РИА Новости, 03.01.2025

В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе

Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию нанесет удар по конкурентоспособности Европы, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T02:27:00+03:00

2025-01-03T02:27:00+03:00

2025-01-03T02:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию нанесет удар по конкурентоспособности Европы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.Так эксперт отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который назвал приостановку транзита победой Киева и его союзников."Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек", — ответил министру политолог.Как отметил Кошкович, ЕС все равно продолжит получать российский газ, но по более высокой цене.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20250103/severnyy_potok-1992356856.html

https://ria.ru/20250102/gas-1992348400.html

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