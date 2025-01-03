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В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе - РИА Новости, 03.01.2025
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02:27 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/gaz-1992361389.html
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе - РИА Новости, 03.01.2025
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе
Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию нанесет удар по конкурентоспособности Европы, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T02:27:00+03:00
2025-01-03T02:27:00+03:00
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радослав сикорский
мид польши
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию нанесет удар по конкурентоспособности Европы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.Так эксперт отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который назвал приостановку транзита победой Киева и его союзников."Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек", — ответил министру политолог.Как отметил Кошкович, ЕС все равно продолжит получать российский газ, но по более высокой цене.Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
https://ria.ru/20250103/severnyy_potok-1992356856.html
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в мире, европа, венгрия, польша, украина, радослав сикорский, мид польши, турецкий поток, россия, транзит газа через украину
В мире, Европа, Венгрия, Польша, Украина, Радослав Сикорский, МИД Польши, Турецкий поток, Россия, транзит газа через Украину
В Венгрии поставили главу МИД Польши на место за слова о российском газе

Политолог Кошкович поздравил Сикорского с ослаблением ЕС без российского газа

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отказ Украины от транзита российского газа через свою территорию нанесет удар по конкурентоспособности Европы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Так эксперт отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который назвал приостановку транзита победой Киева и его союзников.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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"Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек", — ответил министру политолог.
Как отметил Кошкович, ЕС все равно продолжит получать российский газ, но по более высокой цене.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы
Вчера, 21:08
 
В миреЕвропаВенгрияПольшаУкраинаРадослав СикорскийМИД ПольшиТурецкий потокРоссиятранзит газа через Украину
 
 
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