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На Западе раскрыли схему Евросоюза с российским газом - РИА Новости, 03.01.2025
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22:23 03.01.2025 (обновлено: 22:33 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html
На Западе раскрыли схему Евросоюза с российским газом
На Западе раскрыли схему Евросоюза с российским газом - РИА Новости, 03.01.2025
На Западе раскрыли схему Евросоюза с российским газом
В ЕС российский газ выдают за поставки из Катара и США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T22:23:00+03:00
2025-01-03T22:33:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ЕС российский газ выдают за поставки из Катара и США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Корабль может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или куда-то еще. Тогда внезапно газ, который он мог загрузить в России, становится катарским газом. Это может показаться технически сложным, и в некотором смысле так оно и есть, но это не невозможно", — сказал он.Эксперт отметил, что при возможности закупать газ в России по более доступной цене появится стимул обращаться к этой стороне."По моим предположениям, большая часть газа, который перекачивается и циркулирует в системе ЕС, на самом деле не из Катара или США, как они утверждают. Скорее всего, он из России", — заключил Меркурис.В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20250103/berbok-1992435042.html
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в мире, экономика, катар, россия, сша, газпром, евросоюз
В мире, Экономика, Катар, Россия, США, Газпром, Евросоюз
На Западе раскрыли схему Евросоюза с российским газом

Меркурис: в ЕС российский газ могут выдавать за поставки из США и Катара

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В ЕС российский газ выдают за поставки из Катара и США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Корабль может выйти из России, а потом в Тихом океане внезапно изменить курс и отправиться в Катар или куда-то еще. Тогда внезапно газ, который он мог загрузить в России, становится катарским газом. Это может показаться технически сложным, и в некотором смысле так оно и есть, но это не невозможно", — сказал он.
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Эксперт отметил, что при возможности закупать газ в России по более доступной цене появится стимул обращаться к этой стороне.
"По моим предположениям, большая часть газа, который перекачивается и циркулирует в системе ЕС, на самом деле не из Катара или США, как они утверждают. Скорее всего, он из России", — заключил Меркурис.
В среду "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Там напомнили, что это связано с завершением срока действия соглашения с НАК "Нафтогаз Украины.
Как отметили в пресс-службе компании, российская сторона была лишена технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины из-за неоднократного и явно выраженного отказа Киева продлевать это соглашение.
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
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