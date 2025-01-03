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В Китае на полную мощность заработала крупнейшая ГАЭС в мире
В Китае на полную мощность заработала крупнейшая ГАЭС в мире - РИА Новости, 03.01.2025
В Китае на полную мощность заработала крупнейшая ГАЭС в мире
Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:18:00+03:00
2025-01-03T17:18:00+03:00
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ПЕКИН, 3 янв - РИА Новости. Крупнейшая в мире по установленной мощности гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) "Фэннин" в провинции Хэбэй на севере Китая заработала на полную мощность, сообщает в пятницу китайская газета China Daily. Отмечается, что ГАЭС была введена в эксплуатацию на полную мощность 31 декабря. Общая установленная мощность "Фэннин" составляет 3,6 миллиона киловатт, годовая проектная мощность выработки электроэнергии составляет более 6,6 миллиарда киловатт-часов. ГАЭС может удовлетворить годовое потребление электроэнергии около 2,6 миллиона домохозяйств. Строительство ГАЭС "Фэннин" официально началось в 2013 году в городском округе Чэндэ провинции Хэбэй.
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китай, хэбэй, в мире, энергетика
Китай, Хэбэй, В мире, Энергетика
В Китае на полную мощность заработала крупнейшая ГАЭС в мире
На севере Китая на полную мощность заработала крупнейшая в мире ГАЭС "Фэннин"