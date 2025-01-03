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Во Франции задержали заключенного, захватившего заложников
Во Франции задержали заключенного, захватившего заложников - РИА Новости, 03.01.2025
Во Франции задержали заключенного, захватившего заложников
Заключенный, удерживавший пятерых заложников в тюрьме города Арль на юге Франции, задержан, сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T18:10:00+03:00
2025-01-03T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заключенный, удерживавший пятерых заложников в тюрьме города Арль на юге Франции, задержан, сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен в соцсети X.Ранее источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники четырех медработников и тюремного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного "наблюдаются проблемы с психикой". Телеканал CNews сообщил, что один медработник из числа пяти заложников был освобожден заключенным."Взявший людей в заложники в центральной тюрьме Арля был задержан, пострадавших нет", - написал Дарманен.Министр также поблагодарил сотрудников безопасности тюрьмы и участвовавший в операции спецназ RAID.Издание Depeche со ссылкой на префектуру полиции сообщило, что заключенный добровольно сдался властям.
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции задержали заключенного, захватившего заложников
Минюст Франции: захватившего пятерых заложников заключенного задержали