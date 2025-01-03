Во Франции набросились на Макрона из-за скандала с бригадой ВСУ
Политик Филиппо раскритиковал Макрона за скандал с 155-й бригадой ВСУ
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за скандала с 155-й бригадой ВСУ имени Анны Киевской.
Издание Forbes 1 января написало, что военное соединение начало распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название — Покровск) и понесло крупные потери в боях за город. По данным издания, его штатная численность должна была составлять около 5,8 тысячи человек. При этом 1,7 тысячи из них самовольно покинули часть во время подготовки.
Издание Forbes 1 января написало, что военное соединение начало распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название — Покровск) и понесло крупные потери в боях за город. По данным издания, его штатная численность должна была составлять около 5,8 тысячи человек. При этом 1,7 тысячи из них самовольно покинули часть во время подготовки.
"Это значит, что мы потратили кучу денег — денег французов — на саморекламу Макрона и Зеленского, на обучение бригады, которой даже не существует! Позор всем политикам, которые этим восхищались! На самом деле это означало поддержку войны и растрату французских денег! Остановим резню: больше ни цента Украине", — говорится в публикации.
Филиппо отметил, что Макрон растрачивает деньги налогоплательщиков в то время, когда во Франции обсуждается введение бюджета "жесткой экономии" на фоне острого бюджетного дефицита, назвав это "скандалом".
В конце ноября глава французского Минобороны Себастьян Лекорню рассказал, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпуса, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
В конце ноября глава французского Минобороны Себастьян Лекорню рассказал, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпуса, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
В декабре главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что из 155-й бригады дезертировала почти тысяча человек сразу после прибытия на боевые позиции. По его словам, формирование бригады с первых дней обернулось организационным хаосом.
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