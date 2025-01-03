https://ria.ru/20250103/filippo-1992389918.html

Во Франции набросились на Макрона из-за скандала с бригадой ВСУ

Во Франции набросились на Макрона из-за скандала с бригадой ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

Во Франции набросились на Макрона из-за скандала с бригадой ВСУ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за скандала с 155-й бригадой ВСУ имени... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:37:00+03:00

2025-01-03T11:37:00+03:00

2025-01-03T21:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

франция

эммануэль макрон

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_9240e022a915684d5c048b500a4c9858.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за скандала с 155-й бригадой ВСУ имени Анны Киевской.Издание Forbes 1 января написало, что военное соединение начало распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название — Покровск) и понесло крупные потери в боях за город. По данным издания, его штатная численность должна была составлять около 5,8 тысячи человек. При этом 1,7 тысячи из них самовольно покинули часть во время подготовки. "Это значит, что мы потратили кучу денег — денег французов — на саморекламу Макрона и Зеленского, на обучение бригады, которой даже не существует! Позор всем политикам, которые этим восхищались! На самом деле это означало поддержку войны и растрату французских денег! Остановим резню: больше ни цента Украине", — говорится в публикации.Филиппо отметил, что Макрон растрачивает деньги налогоплательщиков в то время, когда во Франции обсуждается введение бюджета "жесткой экономии" на фоне острого бюджетного дефицита, назвав это "скандалом".В конце ноября глава французского Минобороны Себастьян Лекорню рассказал, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпуса, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.В декабре главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что из 155-й бригады дезертировала почти тысяча человек сразу после прибытия на боевые позиции. По его словам, формирование бригады с первых дней обернулось организационным хаосом.

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992374781.html

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992376422.html

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, украина, вооруженные силы украины