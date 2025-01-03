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Ефимов: центр сборных команд РФБ в столичном Внуково завершен на 50% - РИА Новости, 03.01.2025
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13:07 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/efimov-1992182937.html
Ефимов: центр сборных команд РФБ в столичном Внуково завершен на 50%
Ефимов: центр сборных команд РФБ в столичном Внуково завершен на 50% - РИА Новости, 03.01.2025
Ефимов: центр сборных команд РФБ в столичном Внуково завершен на 50%
Возведение центра сборных команд Российской федерации баскетбола в столичном Внуково завершено на 50%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T13:07:00+03:00
2025-01-03T13:07:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Возведение центра сборных команд Российской федерации баскетбола в столичном Внуково завершено на 50%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящее время на объекте полностью возвели монолит, продолжают монтировать металлоконструкции и прокладывать наружные инженерные коммуникации. В здании начались каменные и фасадные работы. Общая площадь четырехэтажного центра с подземной частью будет почти девять тысяч квадратных метров. Завершить строительство спорткомплекса планируют в 2025 году", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Объект возводится девелопером "Самолет" за счет частных инвестиций. В комплексе предусмотрены три баскетбольные площадки, одна из них - с трибунами на 318 мест. Также внутри здания разместятся раздевалки, кабинет врача, тренажерный зал, массажные кабинеты, помещение криосауны, столовая и СПА-зона.Строительство Центра поможет найти работу рядом с домом свыше 200 человек.Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что комплекс станет крупнейшей площадкой подготовки сборных команд по баскетболу.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца 2024 года планируется завершить возведение восьми спортивных объектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: центр сборных команд РФБ в столичном Внуково завершен на 50%

Ефимов: завершено 50% строительства центра сборных команд РФБ во Внуково

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Возведение центра сборных команд Российской федерации баскетбола в столичном Внуково завершено на 50%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В настоящее время на объекте полностью возвели монолит, продолжают монтировать металлоконструкции и прокладывать наружные инженерные коммуникации. В здании начались каменные и фасадные работы. Общая площадь четырехэтажного центра с подземной частью будет почти девять тысяч квадратных метров. Завершить строительство спорткомплекса планируют в 2025 году", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Объект возводится девелопером "Самолет" за счет частных инвестиций. В комплексе предусмотрены три баскетбольные площадки, одна из них - с трибунами на 318 мест. Также внутри здания разместятся раздевалки, кабинет врача, тренажерный зал, массажные кабинеты, помещение криосауны, столовая и СПА-зона.
Строительство Центра поможет найти работу рядом с домом свыше 200 человек.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что комплекс станет крупнейшей площадкой подготовки сборных команд по баскетболу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца 2024 года планируется завершить возведение восьми спортивных объектов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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