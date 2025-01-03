Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка
Ефимов: в столичных Силине и Матушкине в рамках КРТ реорганизуют два участка
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в Зеленограде построят конечную остановку общественного наземного транспорта и стоянку для него, вложения превысят 1 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков в Зеленограде общей площадью 3,07 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территорий. В течение четырех лет оператор КРТ построит здесь 2,5 тысячи квадратных метров объектов коммунального назначения. Вложения в реорганизацию площадок превысят 1 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 миллиона рублей. В итоге город получит 120 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, территория предназначенная к реорганизации находится в районах в районах Матушкино и Силино: между проспектом Генерала Алексеева и улицей Конструктора Лукина, а также между проездом №4801 и Ленинградским шоссе.
Ранее о реорганизации двух земельных участков в Зеленограде рассказывал мэр Сергей Собянин.