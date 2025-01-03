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Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 03.01.2025
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12:09 03.01.2025 (обновлено: 13:12 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/efimov-1992182797.html
Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка
Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 03.01.2025
Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка
Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в Зеленограде построят конечную остановку общественного наземного... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T12:09:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в Зеленограде построят конечную остановку общественного наземного транспорта и стоянку для него, вложения превысят 1 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков в Зеленограде общей площадью 3,07 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территорий. В течение четырех лет оператор КРТ построит здесь 2,5 тысячи квадратных метров объектов коммунального назначения. Вложения в реорганизацию площадок превысят 1 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 миллиона рублей. В итоге город получит 120 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, территория предназначенная к реорганизации находится в районах в районах Матушкино и Силино: между проспектом Генерала Алексеева и улицей Конструктора Лукина, а также между проездом №4801 и Ленинградским шоссе.Ранее о реорганизации двух земельных участков в Зеленограде рассказывал мэр Сергей Собянин.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка

Ефимов: в столичных Силине и Матушкине в рамках КРТ реорганизуют два участка

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в Зеленограде построят конечную остановку общественного наземного транспорта и стоянку для него, вложения превысят 1 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков в Зеленограде общей площадью 3,07 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территорий. В течение четырех лет оператор КРТ построит здесь 2,5 тысячи квадратных метров объектов коммунального назначения. Вложения в реорганизацию площадок превысят 1 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 миллиона рублей. В итоге город получит 120 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, территория предназначенная к реорганизации находится в районах в районах Матушкино и Силино: между проспектом Генерала Алексеева и улицей Конструктора Лукина, а также между проездом №4801 и Ленинградским шоссе.
Ранее о реорганизации двух земельных участков в Зеленограде рассказывал мэр Сергей Собянин.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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