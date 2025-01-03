https://ria.ru/20250103/efimov-1992182797.html

Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка

Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 03.01.2025

Ефимов: в Зеленограде в рамках КРТ реорганизуют два участка

Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в Зеленограде построят конечную остановку общественного наземного... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T12:09:00+03:00

2025-01-03T12:09:00+03:00

2025-01-03T13:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которого в Зеленограде построят конечную остановку общественного наземного транспорта и стоянку для него, вложения превысят 1 миллиард рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков в Зеленограде общей площадью 3,07 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территорий. В течение четырех лет оператор КРТ построит здесь 2,5 тысячи квадратных метров объектов коммунального назначения. Вложения в реорганизацию площадок превысят 1 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 миллиона рублей. В итоге город получит 120 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, территория предназначенная к реорганизации находится в районах в районах Матушкино и Силино: между проспектом Генерала Алексеева и улицей Конструктора Лукина, а также между проездом №4801 и Ленинградским шоссе.Ранее о реорганизации двух земельных участков в Зеленограде рассказывал мэр Сергей Собянин.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы