Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей
Трамп поздравил Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Джонсон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп поздравил однопартийца Майка Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей американского конгресса.
"Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он добавил, что американцы четыре года ждали "здравого смысла, силы и лидерства" и теперь получат это.
В пятницу спикер палаты представителей США предыдущего состава 51-летний Майк Джонсон вновь занял этот пост по результатам голосования, набрав необходимое количество голосов.
Джонсон занял пост спикера палаты представителей прошлого состава в октябре 2023 года, когда однопартийцы сместили его предшественника Кевина Маккарти впервые в истории США. Палата представителей оставалась без руководителя три недели, пока шли выборы. Джонсона утвердили с четвертой попытки. Маккарти стал спикером после 15 раундов голосования.
Джонсона называли наименее опытным практически из всех руководителей законодательного органа в новейшей истории США. На данный момент он не пробыл в конгрессе и 10 лет, а его предшественник Маккарти до того, как стать спикером, работал в палате представителей 16 лет, предыдущий спикер, демократ Нэнси Пелоси - 20.
Джонсон был фаворитом борьбы за пост спикера нового состава палаты представителей, но ситуацию осложнило голосование за временный бюджет правительства в конце года. Избранный президент Дональд Трамп требовал, чтобы в проект соглашения вошел отказ от установления предела госдолга, иначе он угрожал оставить спикера без содействия в ходе выборов. И хотя документ был принят без этого пункта, 30 декабря Трамп заявил, что "полностью и абсолютно" поддерживает Джонсона в борьбе за пост.
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