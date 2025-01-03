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Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей - РИА Новости, 03.01.2025
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23:22 03.01.2025 (обновлено: 23:29 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/dzhonson-1992448544.html
Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей
Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей - РИА Новости, 03.01.2025
Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей
Будущий президент США Дональд Трамп поздравил однопартийца Майка Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей американского конгресса. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T23:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп поздравил однопартийца Майка Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей американского конгресса."Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Он добавил, что американцы четыре года ждали "здравого смысла, силы и лидерства" и теперь получат это.В пятницу спикер палаты представителей США предыдущего состава 51-летний Майк Джонсон вновь занял этот пост по результатам голосования, набрав необходимое количество голосов.Джонсон занял пост спикера палаты представителей прошлого состава в октябре 2023 года, когда однопартийцы сместили его предшественника Кевина Маккарти впервые в истории США. Палата представителей оставалась без руководителя три недели, пока шли выборы. Джонсона утвердили с четвертой попытки. Маккарти стал спикером после 15 раундов голосования.Джонсона называли наименее опытным практически из всех руководителей законодательного органа в новейшей истории США. На данный момент он не пробыл в конгрессе и 10 лет, а его предшественник Маккарти до того, как стать спикером, работал в палате представителей 16 лет, предыдущий спикер, демократ Нэнси Пелоси - 20.Джонсон был фаворитом борьбы за пост спикера нового состава палаты представителей, но ситуацию осложнило голосование за временный бюджет правительства в конце года. Избранный президент Дональд Трамп требовал, чтобы в проект соглашения вошел отказ от установления предела госдолга, иначе он угрожал оставить спикера без содействия в ходе выборов. И хотя документ был принят без этого пункта, 30 декабря Трамп заявил, что "полностью и абсолютно" поддерживает Джонсона в борьбе за пост.
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992380167.html
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в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп, кевин маккарти
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Кевин Маккарти
Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей

Трамп поздравил Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп поздравил однопартийца Майка Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей американского конгресса.
"Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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Он добавил, что американцы четыре года ждали "здравого смысла, силы и лидерства" и теперь получат это.
В пятницу спикер палаты представителей США предыдущего состава 51-летний Майк Джонсон вновь занял этот пост по результатам голосования, набрав необходимое количество голосов.
Джонсон занял пост спикера палаты представителей прошлого состава в октябре 2023 года, когда однопартийцы сместили его предшественника Кевина Маккарти впервые в истории США. Палата представителей оставалась без руководителя три недели, пока шли выборы. Джонсона утвердили с четвертой попытки. Маккарти стал спикером после 15 раундов голосования.
Джонсона называли наименее опытным практически из всех руководителей законодательного органа в новейшей истории США. На данный момент он не пробыл в конгрессе и 10 лет, а его предшественник Маккарти до того, как стать спикером, работал в палате представителей 16 лет, предыдущий спикер, демократ Нэнси Пелоси - 20.
Джонсон был фаворитом борьбы за пост спикера нового состава палаты представителей, но ситуацию осложнило голосование за временный бюджет правительства в конце года. Избранный президент Дональд Трамп требовал, чтобы в проект соглашения вошел отказ от установления предела госдолга, иначе он угрожал оставить спикера без содействия в ходе выборов. И хотя документ был принят без этого пункта, 30 декабря Трамп заявил, что "полностью и абсолютно" поддерживает Джонсона в борьбе за пост.
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