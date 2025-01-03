https://ria.ru/20250103/dzhonson-1992448544.html

Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей

Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей - РИА Новости, 03.01.2025

Трамп поздравил Джонсона с переизбранием спикером палаты представителей

Будущий президент США Дональд Трамп поздравил однопартийца Майка Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей американского конгресса. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T23:22:00+03:00

2025-01-03T23:22:00+03:00

2025-01-03T23:29:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп поздравил однопартийца Майка Джонсона с переизбранием на пост спикера палаты представителей американского конгресса."Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в конгрессе. Майк будет великим спикером и наша страна окажется в выигрыше", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Он добавил, что американцы четыре года ждали "здравого смысла, силы и лидерства" и теперь получат это.В пятницу спикер палаты представителей США предыдущего состава 51-летний Майк Джонсон вновь занял этот пост по результатам голосования, набрав необходимое количество голосов.Джонсон занял пост спикера палаты представителей прошлого состава в октябре 2023 года, когда однопартийцы сместили его предшественника Кевина Маккарти впервые в истории США. Палата представителей оставалась без руководителя три недели, пока шли выборы. Джонсона утвердили с четвертой попытки. Маккарти стал спикером после 15 раундов голосования.Джонсона называли наименее опытным практически из всех руководителей законодательного органа в новейшей истории США. На данный момент он не пробыл в конгрессе и 10 лет, а его предшественник Маккарти до того, как стать спикером, работал в палате представителей 16 лет, предыдущий спикер, демократ Нэнси Пелоси - 20.Джонсон был фаворитом борьбы за пост спикера нового состава палаты представителей, но ситуацию осложнило голосование за временный бюджет правительства в конце года. Избранный президент Дональд Трамп требовал, чтобы в проект соглашения вошел отказ от установления предела госдолга, иначе он угрожал оставить спикера без содействия в ходе выборов. И хотя документ был принят без этого пункта, 30 декабря Трамп заявил, что "полностью и абсолютно" поддерживает Джонсона в борьбе за пост.

https://ria.ru/20250103/ukraina-1992380167.html

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