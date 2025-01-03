Джонсона переизбрали спикером палаты представителей
Майка Джонсона вновь избрали спикером палаты представителей США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Майка Джонсона вновь избрали спикером палаты представителей США, следует из трансляции первого заседания нового состава нижней палаты конгресса.
Он набрал необходимое количество голосов для утверждения на пост главы законодательного органа. Два однопартийца Джонсона, которые ранее поддержали альтернативного кандидата, изменили свою позицию.
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября 2024, 08:00
За переизбрание выступили республиканцы, тогда как демократы предложили главу меньшинства в палате представителей прошлого состава Хакима Джеффриса.
Джонсон стал спикером в октябре 2023 года, когда однопартийцы сместили его предшественника Кевина Маккарти. Законодательный орган оставался без руководителя три недели, пока шли выборы.
Его называли наименее опытным практически из всех спикеров палаты представителей в новейшей истории США. К настоящему моменту Джонсон не пробыл в конгрессе и десяти лет. При этом его предшественник Маккарти, прежде чем возглавить, проработал в законодательном органе 16 лет, а предыдущий спикер, демократ Нэнси Пелоси — 20.
Изначально Джонсон был фаворитом борьбы за пост спикера нового состава нижней палаты конгресса, но ситуацию осложнило голосование за временный бюджет правительства в конце года. Избранный президент Дональд Трамп требовал, чтобы в проект соглашения вошел отказ от установления предела госдолга, в противном случае он угрожал оставить кандидата без содействия во время выборов. В итоге документ приняли без этого пункта, но новый глава Белого дома 30 декабря заявил, что полностью поддерживает Джонсона в борьбе за пост.
Маск поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей
30 декабря 2024, 22:02