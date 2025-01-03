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Республиканцы предложили Джонсона на пост спикера палаты представителей
Республиканцы предложили Джонсона на пост спикера палаты представителей - РИА Новости, 03.01.2025
Республиканцы предложили Джонсона на пост спикера палаты представителей
Республиканцы в палате представителей США предложили переизбрать Майка Джонсона на пост спикера нового состава законодательного органа, заявила конгрессвумен... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:49:00+03:00
2025-01-03T20:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США предложили переизбрать Майка Джонсона на пост спикера нового состава законодательного органа, заявила конгрессвумен Лиза Маклейн."Как председателю республиканской конференции мне поручено предложить в качестве спикера палаты представителей 199-го состава Майка Джонсона из штата Луизиана", - заявила Маклейн на первом заседании нового состава палаты представителей.Со своей стороны демократы предложили на пост спикера главу меньшинства в палате представителей прошлого состава Хакима Джеффриса.
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в мире, сша, майк джонсон
В мире, США, Майк Джонсон
Республиканцы предложили Джонсона на пост спикера палаты представителей
Республиканцы решили переизбрать Джонсона на пост спикера палаты представителей