https://ria.ru/20250103/dvizhenie-1992424636.html
На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.01.2025
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на участке Московской кольцевой автомобильной дороги, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:12:00+03:00
2025-01-03T17:12:00+03:00
2025-01-03T17:12:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение на участке Московской кольцевой автомобильной дороги, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. Ранее дептранс информировал, что массовое ДТП произошло на внешней стороне 68-го километра МКАД, движение было затруднено на протяжении трех с половиной километров. По данным столичной прокуратуры, в результате столкновения пяти машин погиб мужчина. "Движение на внешней стороне 68-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250103/dtp-1992411081.html
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происшествия, авто
На МКАД восстановили движение после ДТП
Дептранс: движение на участке МКАД, где столкнулись пять машин, восстановили