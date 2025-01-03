https://ria.ru/20250103/dvizhenie-1992424636.html

На МКАД восстановили движение после ДТП

На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 03.01.2025

На МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на участке Московской кольцевой автомобильной дороги, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:12:00+03:00

2025-01-03T17:12:00+03:00

2025-01-03T17:12:00+03:00

происшествия

авто

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение на участке Московской кольцевой автомобильной дороги, где столкнулись несколько автомобилей, восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. Ранее дептранс информировал, что массовое ДТП произошло на внешней стороне 68-го километра МКАД, движение было затруднено на протяжении трех с половиной километров. По данным столичной прокуратуры, в результате столкновения пяти машин погиб мужчина. "Движение на внешней стороне 68-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250103/dtp-1992411081.html

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2025

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происшествия, авто