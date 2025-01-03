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Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников
Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников - РИА Новости, 03.01.2025
Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников
Авиакомпания Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:17:00+03:00
2025-01-03T16:17:00+03:00
2025-01-03T17:08:00+03:00
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минеральные воды
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Авиакомпания Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя Space Travel."Туристы будут пересажены на рейсы из других городов. <...> Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты — вплоть до Москвы", — говорится в заявлении.Отмечается, что объем броней из этих населенных пунктов относительно небольшой. Переносов и аннуляций туров Space Travel пока не фиксирует.В основном решения по поводу каждой заявки принимаются индивидуально, добавили в ассоциации.На минувшей неделе Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай на период с 28 декабря по 5 января. Сообщалось, что российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, сочи, дубай, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), минеральные воды
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Дубай, Flydubai, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Минеральные Воды
Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников
АТОР: Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод до конца праздников