https://ria.ru/20250103/dubay-1992418405.html

Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников

Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников - РИА Новости, 03.01.2025

Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников

Авиакомпания Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:17:00+03:00

2025-01-03T16:17:00+03:00

2025-01-03T17:08:00+03:00

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минеральные воды

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Авиакомпания Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод в Дубай до конца праздников, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя Space Travel."Туристы будут пересажены на рейсы из других городов. <...> Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты — вплоть до Москвы", — говорится в заявлении.Отмечается, что объем броней из этих населенных пунктов относительно небольшой. Переносов и аннуляций туров Space Travel пока не фиксирует.В основном решения по поводу каждой заявки принимаются индивидуально, добавили в ассоциации.На минувшей неделе Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай на период с 28 декабря по 5 января. Сообщалось, что российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов.

https://ria.ru/20241227/anapa-1991666704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, сочи, дубай, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), минеральные воды