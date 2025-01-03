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В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 03.01.2025
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20:23 03.01.2025 (обновлено: 20:24 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/dtp-1992439318.html
В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие
В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 03.01.2025
В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие
Пять человек получили травмы, еще двое погибли в результате ДТП в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:23:00+03:00
2025-01-03T20:24:00+03:00
происшествия
тюменская область
уватский район
россия
дтп
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Пять человек получили травмы, еще двое погибли в результате ДТП в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили Mazda и Nissan. "В Mazda ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее муж, 50-ти лет, который был за рулем, и 15-летняя дочь травмированы. В автомобиле Nissan находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены, 39-летний водитель, житель Нижневартовска, получил травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250103/dtp-1992382000.html
тюменская область
уватский район
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происшествия, тюменская область, уватский район, россия, дтп
Происшествия, Тюменская область, Уватский район, Россия, ДТП
В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие

ГАИ: в ДТП в Тюменской области погибли два человека, пятеро пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/TelegramДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области
ДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/Telegram
ДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Пять человек получили травмы, еще двое погибли в результате ДТП в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили Mazda и Nissan.
"В Mazda ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее муж, 50-ти лет, который был за рулем, и 15-летняя дочь травмированы. В автомобиле Nissan находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены, 39-летний водитель, житель Нижневартовска, получил травмы", - говорится в сообщении.
ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Тюменской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Вчера, 09:50
 
ПроисшествияТюменская областьУватский районРоссияДТП
 
 
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