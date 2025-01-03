https://ria.ru/20250103/dtp-1992439318.html

В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости, 03.01.2025

В Тюменской области произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Пять человек получили травмы, еще двое погибли в результате ДТП в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:23:00+03:00

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2025-01-03T20:24:00+03:00

происшествия

тюменская область

уватский район

россия

дтп

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Пять человек получили травмы, еще двое погибли в результате ДТП в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили Mazda и Nissan. "В Mazda ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее муж, 50-ти лет, который был за рулем, и 15-летняя дочь травмированы. В автомобиле Nissan находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены, 39-летний водитель, житель Нижневартовска, получил травмы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250103/dtp-1992382000.html

тюменская область

уватский район

россия

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происшествия, тюменская область, уватский район, россия, дтп