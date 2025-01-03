https://ria.ru/20250103/dtp-1992435881.html

Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве

Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве - РИА Новости, 03.01.2025

Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве

Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T19:32:00+03:00

2025-01-03T19:32:00+03:00

2025-01-03T19:32:00+03:00

происшествия

авто

москва

мосгортранс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755929009_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f763b1b0543f9bf96e5edd77b58627e0.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.15 в Театральном проезде, в районе дома 5с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу электробусу при перестроении. В результате ДТП пассажиры электробуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250103/dtp-1992411081.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, мосгортранс