https://ria.ru/20250103/dtp-1992435881.html
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве - РИА Новости, 03.01.2025
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве
Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:32:00+03:00
2025-01-03T19:32:00+03:00
2025-01-03T19:32:00+03:00
происшествия
авто
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755929009_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f763b1b0543f9bf96e5edd77b58627e0.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.15 в Театральном проезде, в районе дома 5с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу электробусу при перестроении. В результате ДТП пассажиры электробуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250103/dtp-1992411081.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755929009_3:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_e6f718fd68dc14541f211e8af60775f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве
Мосгортранс: пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде