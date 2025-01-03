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Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве - РИА Новости, 03.01.2025
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19:32 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/dtp-1992435881.html
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве - РИА Новости, 03.01.2025
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве
Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T19:32:00+03:00
2025-01-03T19:32:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.15 в Театральном проезде, в районе дома 5с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу электробусу при перестроении. В результате ДТП пассажиры электробуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
Пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде в Москве

Мосгортранс: пассажиры электробуса не пострадали в ДТП в Театральном проезде

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Автомобиль и электробус столкнулись в пятницу вечером в Театральном проезде в Москве, в результате ДТП пассажиры общественного транспорта не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 18.15 в Театральном проезде, в районе дома 5с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу электробусу при перестроении. В результате ДТП пассажиры электробуса не пострадали", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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