В Рязанской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие и раненые
В Рязанской области 2 человека погибли и 7 пострадали в ДТП с двумя иномарками
© Фото : Госавтоинспекция Рязанской области/TelegramДТП с участием двух легковых автомобилей в Рязанской области
ДТП с участием двух легковых автомобилей в Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 3 янв — РИА Новости. Два человека погибли, семеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону в Telegram-канале
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 10.20 на 23-м километре автодороги "Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов" в Рязанском районе. По предварительным данным, 38-летний житель региона, управляя автомобилем Geely Tugella, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением 34-летней жительницы Белгородской области.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей и мужчина, пассажиры того же автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Также медицинская помощь потребовалась водителю "Джили" и его пассажирам: трем несовершеннолетним" - сообщило УГИБДД.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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