https://ria.ru/20250103/dtp-1992417882.html

В ДТП на МКАД погиб человек

В ДТП на МКАД погиб человек - РИА Новости, 03.01.2025

В ДТП на МКАД погиб человек

Мужчина погиб в результате столкновения пяти автомобилей на 68 километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:11:00+03:00

2025-01-03T16:11:00+03:00

2025-01-03T16:12:00+03:00

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в результате столкновения пяти автомобилей на 68 километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение было затруднено на 3,5 километра. "На внешней стороне 68-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате дорожной аварии погиб мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад