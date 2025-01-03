https://ria.ru/20250103/dtp-1992417882.html
В ДТП на МКАД погиб человек
В ДТП на МКАД погиб человек - РИА Новости, 03.01.2025
В ДТП на МКАД погиб человек
Мужчина погиб в результате столкновения пяти автомобилей на 68 километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:11:00+03:00
2025-01-03T16:11:00+03:00
2025-01-03T16:12:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в результате столкновения пяти автомобилей на 68 километре МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение было затруднено на 3,5 километра. "На внешней стороне 68-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате дорожной аварии погиб мужчина 1958 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
В ДТП на МКАД погиб человек
При столкновении пяти автомобилей на 68-м километре МКАД погиб мужчина