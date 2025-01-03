https://ria.ru/20250103/dtp-1992409206.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.01.2025
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение затруднено на 3,5 километра, сообщается в... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T14:21:00+03:00
2025-01-03T14:21:00+03:00
2025-01-03T14:21:00+03:00
происшествия
мкад
москва
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение затруднено на 3,5 километра, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На внешней стороне 68-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено на 3,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250103/kazahstan-1992402810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мкад, москва
Происшествия, МКАД, Москва
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внешней стороне 68-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей