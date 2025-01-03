https://ria.ru/20250103/dtp-1992409206.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 03.01.2025

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение затруднено на 3,5 километра, сообщается в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T14:21:00+03:00

2025-01-03T14:21:00+03:00

2025-01-03T14:21:00+03:00

происшествия

мкад

москва

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 68 километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение затруднено на 3,5 километра, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На внешней стороне 68-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение затруднено на 3,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250103/kazahstan-1992402810.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мкад, москва