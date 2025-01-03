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Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:43 03.01.2025 (обновлено: 16:47 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/dron-1992421974.html
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении - РИА Новости, 03.01.2025
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении
Украинский беспилотник сбит над Белгородом, в результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:43:00+03:00
2025-01-03T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Белгородом, в результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта подверглись атакам с помощью беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир в МКД", - написал Гладков в Telegram-канале. По его словам, в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения, вследствие чего посечён осколками гараж, уточнил глава региона. По данным Минобороны РФ, с 11.40 до 14.40 мск пятницы дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Белгородской области и три – над территорией Воронежской области.
https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992375858.html
белгород
белгородская область
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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении

Гладков: сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 3 января 2025
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 3 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 3 января 2025
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Белгородом, в результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта подверглись атакам с помощью беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир в МКД", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения, вследствие чего посечён осколками гараж, уточнил глава региона.
По данным Минобороны РФ, с 11.40 до 14.40 мск пятницы дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Белгородской области и три – над территорией Воронежской области.
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Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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