https://ria.ru/20250103/dron-1992421974.html
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении - РИА Новости, 03.01.2025
Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении
Украинский беспилотник сбит над Белгородом, в результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:43:00+03:00
2025-01-03T16:43:00+03:00
2025-01-03T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит над Белгородом, в результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта подверглись атакам с помощью беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир в МКД", - написал Гладков в Telegram-канале. По его словам, в селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. В посёлке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле частного домовладения, вследствие чего посечён осколками гараж, уточнил глава региона. По данным Минобороны РФ, с 11.40 до 14.40 мск пятницы дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Белгородской области и три – над территорией Воронежской области.
https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992375858.html
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Сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении
Гладков: сбитый над Белгородом дрон ВСУ повредил несколько квартир при падении