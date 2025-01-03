https://ria.ru/20250103/dron-1992418264.html

Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор

Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор - РИА Новости, 03.01.2025

Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что пока он осматривал поврежденный дом в селе Муром Шебекинского округа, рядом... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T16:17:00+03:00

2025-01-03T16:17:00+03:00

2025-01-03T16:22:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что пока он осматривал поврежденный дом в селе Муром Шебекинского округа, рядом был сбит дрон ВСУ. Ранее на прием к губернатору приходила жительница Мурома Валентина Владимировна, которая вместе с семьей была вынуждена покинуть свой дом и магазин, расположенные в селе. Глава региона выехал на место, чтобы оценить характер повреждения ее имущества. "Сегодня выехали. На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу (первый замглавы администрации Шебекинского округа - ред.) составить акты на получение компенсации за частично повреждённое имущество. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия", — написал Гладков. Он добавил, что обсудил с исполняющим обязанности главы села вопросы о выделении дополнительной помощи местным жителям, включая продукты и детекторы дронов. В ходе поездки также был осмотрен и магазин Валентины Владимировны, где, как отметил Гладков, повреждений оказалось много. "Договорились о порядке оценки имущества. Через министерство экономического развития и промышленности после получения федеральной поддержки будем выплачивать компенсацию", — сообщил глава региона.

https://ria.ru/20250103/obstrel-1992384967.html

https://ria.ru/20250101/shebekino-1992261932.html

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия