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Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор - РИА Новости, 03.01.2025
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16:17 03.01.2025 (обновлено: 16:22 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/dron-1992418264.html
Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор
Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор - РИА Новости, 03.01.2025
Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что пока он осматривал поврежденный дом в селе Муром Шебекинского округа, рядом... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T16:17:00+03:00
2025-01-03T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что пока он осматривал поврежденный дом в селе Муром Шебекинского округа, рядом был сбит дрон ВСУ. Ранее на прием к губернатору приходила жительница Мурома Валентина Владимировна, которая вместе с семьей была вынуждена покинуть свой дом и магазин, расположенные в селе. Глава региона выехал на место, чтобы оценить характер повреждения ее имущества. "Сегодня выехали. На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу (первый замглавы администрации Шебекинского округа - ред.) составить акты на получение компенсации за частично повреждённое имущество. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия", — написал Гладков. Он добавил, что обсудил с исполняющим обязанности главы села вопросы о выделении дополнительной помощи местным жителям, включая продукты и детекторы дронов. В ходе поездки также был осмотрен и магазин Валентины Владимировны, где, как отметил Гладков, повреждений оказалось много. "Договорились о порядке оценки имущества. Через министерство экономического развития и промышленности после получения федеральной поддержки будем выплачивать компенсацию", — сообщил глава региона.
https://ria.ru/20250103/obstrel-1992384967.html
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дрон ВСУ пытался атаковать дом, который осматривал белгородский губернатор

Гладков: стрелки сбили дрон ВСУ при осмотре поврежденного дома в селе Муром

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что пока он осматривал поврежденный дом в селе Муром Шебекинского округа, рядом был сбит дрон ВСУ.
Ранее на прием к губернатору приходила жительница Мурома Валентина Владимировна, которая вместе с семьей была вынуждена покинуть свой дом и магазин, расположенные в селе. Глава региона выехал на место, чтобы оценить характер повреждения ее имущества.
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"Сегодня выехали. На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу (первый замглавы администрации Шебекинского округа - ред.) составить акты на получение компенсации за частично повреждённое имущество. Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия", — написал Гладков.
Он добавил, что обсудил с исполняющим обязанности главы села вопросы о выделении дополнительной помощи местным жителям, включая продукты и детекторы дронов. В ходе поездки также был осмотрен и магазин Валентины Владимировны, где, как отметил Гладков, повреждений оказалось много.
"Договорились о порядке оценки имущества. Через министерство экономического развития и промышленности после получения федеральной поддержки будем выплачивать компенсацию", — сообщил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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