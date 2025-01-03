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"Будет капитуляция". В США раскрыли, что ждет Зеленского после СВО
"Будет капитуляция". В США раскрыли, что ждет Зеленского после СВО - РИА Новости, 03.01.2025
"Будет капитуляция". В США раскрыли, что ждет Зеленского после СВО
После капитуляции Украины Владимира Зеленского ждет линчевание, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T07:37:00+03:00
2025-01-03T07:37:00+03:00
2025-01-03T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. После капитуляции Украины Владимира Зеленского ждет линчевание, заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <...> ясно дали понять, что его линчуют. <...> Он улетит первым же самолетом, когда станет ясно, что приближается капитуляция", — рассказал политолог.По его словам, после прихода к власти в США Дональда Трампа капитуляция Украины станет вопросом времени из-за невозможности европейских стран предоставить необходимое количество вооружений киевскому режиму."Способность украинской армии защищать себя будет сведена к нулю в течение нескольких недель, и в конечном результате будет капитуляция", — отметил он.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Будет капитуляция". В США раскрыли, что ждет Зеленского после СВО
Политолог Доктороу: после капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание