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Додон раскритиковал молдавские власти из-за разрыва отношений с "Газпромом" - РИА Новости, 03.01.2025
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11:18 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/dodon-1992388447.html
Додон раскритиковал молдавские власти из-за разрыва отношений с "Газпромом"
Додон раскритиковал молдавские власти из-за разрыва отношений с "Газпромом" - РИА Новости, 03.01.2025
Додон раскритиковал молдавские власти из-за разрыва отношений с "Газпромом"
Лидер молдавских социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон в Telegram-канале обвинил нынешнее руководство страны в служении иностранным интересам... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:18:00+03:00
2025-01-03T11:18:00+03:00
молдавия
игорь додон
газпром
молдовагаз
в мире
майя санду
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КИШИНЁВ, 3 янв — РИА Новости. Лидер молдавских социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон в Telegram-канале обвинил нынешнее руководство страны в служении иностранным интересам после отказа от сотрудничества с российским "Газпромом". С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. "Ошибка этой власти, Санду и Речана, их высокомерие в отношении с партнёрами, игры в интересах иностранцев, а не граждан Молдовы приведут к тому, что в новом году люди и экономические агенты (предприятия – ред.) будут платить по более высоким тарифам и ценам. И изменить эту ситуацию можно только одним способом – сменой власти по итогам парламентских выборов", - заявил Додон. Ранее в правительстве Молдавии заявили, что курс на энергетическую независимость приведёт к стабилизации рынка уже в первой половине года, однако оппозиция считает это обещание необоснованным. "Газпром" с 1 января ограничил поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны компании "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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молдавия, игорь додон, газпром, молдовагаз, в мире, майя санду
Молдавия, Игорь Додон, Газпром, Молдовагаз, В мире, Майя Санду
Додон раскритиковал молдавские власти из-за разрыва отношений с "Газпромом"

Додон обвинил Санду в разрыве отношений с "Газпромом" в угоду иностранцам

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЁВ, 3 янв — РИА Новости. Лидер молдавских социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон в Telegram-канале обвинил нынешнее руководство страны в служении иностранным интересам после отказа от сотрудничества с российским "Газпромом".
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов.
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"Ошибка этой власти, Санду и Речана, их высокомерие в отношении с партнёрами, игры в интересах иностранцев, а не граждан Молдовы приведут к тому, что в новом году люди и экономические агенты (предприятия – ред.) будут платить по более высоким тарифам и ценам. И изменить эту ситуацию можно только одним способом – сменой власти по итогам парламентских выборов", - заявил Додон.
Ранее в правительстве Молдавии заявили, что курс на энергетическую независимость приведёт к стабилизации рынка уже в первой половине года, однако оппозиция считает это обещание необоснованным.
"Газпром" с 1 января ограничил поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны компании "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Ирина Лозован - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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МолдавияИгорь ДодонГазпромМолдовагазВ миреМайя Санду
 
 
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