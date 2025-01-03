https://ria.ru/20250103/brak-1992389594.html

Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу

Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу - РИА Новости, 03.01.2025

Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу

Работники ЗАГСов на территории России смогут отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:30:00+03:00

2025-01-03T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Работники ЗАГСов на территории России смогут отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который с 5 февраля 2025 года начнет вести МВД РФ. Согласно приказу министерства юстиции России, предусматривается, что работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, оператором которого является МВД РФ. Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, то это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги. Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают в России с 5 февраля 2025 года. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений. Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241230/nelegaly-1992086681.html

https://ria.ru/20241227/migranty-1991695180.html

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общество, россия