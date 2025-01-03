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Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 03.01.2025 (обновлено: 21:14 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/boy-1992425622.html
Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ
Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025
Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ
Военный ВС России из Якутии Андрей Григорьев рассказал RT о смертельной схватке с украинским боевиком в селе в ДНР. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:21:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Военный ВС России из Якутии Андрей Григорьев рассказал RT о смертельной схватке с украинским боевиком в селе в ДНР."Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть", — вспоминает он.Григорьев добавил, что до ножевого боя военный ВСУ убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который держал оборону.На кадрах запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ

Штурмовик из Якутии Григорьев: в драке с военным ВСУ один должен был умереть

© Фото : RT на русском/TelegramЯкутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : RT на русском/Telegram
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Военный ВС России из Якутии Андрей Григорьев рассказал RT о смертельной схватке с украинским боевиком в селе в ДНР.
"Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть", — вспоминает он.
Григорьев добавил, что до ножевого боя военный ВСУ убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который держал оборону.
На кадрах запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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