https://ria.ru/20250103/boy-1992425622.html

Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ

Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ - РИА Новости, 03.01.2025

Штурмовик из Якутии рассказал о смертельной схватке с военным ВСУ

Военный ВС России из Якутии Андрей Григорьев рассказал RT о смертельной схватке с украинским боевиком в селе в ДНР. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Военный ВС России из Якутии Андрей Григорьев рассказал RT о смертельной схватке с украинским боевиком в селе в ДНР."Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть", — вспоминает он.Григорьев добавил, что до ножевого боя военный ВСУ убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который держал оборону.На кадрах запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.

https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия