https://ria.ru/20250103/bosfor-1992423754.html

В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов

В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов - РИА Новости, 03.01.2025

В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был приостановлен в пятницу на несколько часов, чтобы дать возможность специалистам провести работы по поиску... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:04:00+03:00

2025-01-03T17:04:00+03:00

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СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был приостановлен в пятницу на несколько часов, чтобы дать возможность специалистам провести работы по поиску тел пропавших в море брата и сестры, сообщило Министерство транспорта Турции. "Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры", — сообщило ведомство в пресс-релизе. Спустя несколько часов транзит возобновили. Айше Джан упала в море в стамбульском районе Сарыер 23 ноября, пытавшийся ее спасти брат Велат бросился в воду. Уже более 40 дней спасатели безуспешно пытаются найти тела пропавших в море.

https://ria.ru/20250102/stambul-1992277806.html

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в мире, стамбул, турция, босфор, происшествия