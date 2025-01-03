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В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов - РИА Новости, 03.01.2025
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17:04 03.01.2025 (обновлено: 22:46 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/bosfor-1992423754.html
В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов
В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов - РИА Новости, 03.01.2025
В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов
Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был приостановлен в пятницу на несколько часов, чтобы дать возможность специалистам провести работы по поиску... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:04:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был приостановлен в пятницу на несколько часов, чтобы дать возможность специалистам провести работы по поиску тел пропавших в море брата и сестры, сообщило Министерство транспорта Турции. "Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры", — сообщило ведомство в пресс-релизе. Спустя несколько часов транзит возобновили. Айше Джан упала в море в стамбульском районе Сарыер 23 ноября, пытавшийся ее спасти брат Велат бросился в воду. Уже более 40 дней спасатели безуспешно пытаются найти тела пропавших в море.
https://ria.ru/20250102/stambul-1992277806.html
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в мире, стамбул, турция, босфор, происшествия
В мире, Стамбул, Турция, Босфор, Происшествия
В Стамбуле приостановили транзит судов через Босфор на несколько часов

Босфор перекрывали, чтобы найти пропавших более 40 дней назад брата и сестру

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле был приостановлен в пятницу на несколько часов, чтобы дать возможность специалистам провести работы по поиску тел пропавших в море брата и сестры, сообщило Министерство транспорта Турции.
"Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры", — сообщило ведомство в пресс-релизе.
Спустя несколько часов транзит возобновили.
Айше Джан упала в море в стамбульском районе Сарыер 23 ноября, пытавшийся ее спасти брат Велат бросился в воду. Уже более 40 дней спасатели безуспешно пытаются найти тела пропавших в море.
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