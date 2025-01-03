https://ria.ru/20250103/borisov-1992442389.html
Борисов и Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании
Борисов и Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании - РИА Новости, 03.01.2025
Борисов и Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании
Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в предварительный список номинантов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, которая присуждается... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:50:00+03:00
2025-01-03T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в предварительный список номинантов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, которая присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств, следует из данных на сайте организации. Ранее Борисов стал номинантом на кинопремию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора". Согласно информации BAFTA, Борисов и Эйдельштейн стали номинантами в категории "лучший актер второго плана" за исполнение ролей в фильме "Анора". Сама же кинокартина номинирована на премию еще в семи категориях, включая "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучшая главная актриса". Шорт-лист кандидатов на кинопремию во всех категориях будет оглашен 15 января после голосования действительных членов академии с соответствующим правом, победители же будут объявлены 16 февраля. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
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великобритания, алексей серебряков, россия, юра борисов (актер), марк эйдельштейн (актер)
Культура, Великобритания, Алексей Серебряков, Россия, Юра Борисов (актер), Марк Эйдельштейн (актер)
Борисов и Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании
Актеры Борисов и Эйдельштейн вошли в предварительный список номинантов на BAFTA
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в предварительный список номинантов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, которая присуждается Британской академией кино и телевизионных искусств, следует из данных на сайте организации.
Ранее Борисов стал номинантом на кинопремию "Золотой глобус" за роль в фильме "Анора".
Согласно информации BAFTA, Борисов и Эйдельштейн стали номинантами в категории "лучший актер второго плана" за исполнение ролей в фильме "Анора". Сама же кинокартина номинирована на премию еще в семи категориях, включая "лучший фильм", "лучший режиссер" и "лучшая главная актриса".
Шорт-лист кандидатов на кинопремию во всех категориях будет оглашен 15 января после голосования действительных членов академии с соответствующим правом, победители же будут объявлены 16 февраля.
В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.