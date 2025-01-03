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В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны - РИА Новости, 03.01.2025
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20:18 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/boepripasy-1992438878.html
В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны
В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны - РИА Новости, 03.01.2025
В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны
Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота в течение 2024 года обезвредили свыше 30 тысяч единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T20:18:00+03:00
2025-01-03T20:18:00+03:00
калининградская область
россия
балтийское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 3 янв - РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота в течение 2024 года обезвредили свыше 30 тысяч единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "Инженерные группы разминирования Балтийского флота в 2024 году уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны калибром от 7,92 до 152-мм, найденных на территории Калининградской области. Всего в течение 2024 года специалисты более 500 раз выезжали на проведение работ по разминированию. Подавляющее большинство из них - боеприпасы, поднятые водолазами МЧС России с затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины", - говорится в сообщении пресс-службы БФ. Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек, уточнили на БФ. "Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период. Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей", - отметили на флоте. Кроме того, в пресс-службе добавили, что военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.
https://ria.ru/20241015/moskva-1978173446.html
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калининградская область, россия, балтийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Калининградская область, Россия, Балтийское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны

Инженеры Балтийского флота обезвредили 30 тысяч единиц боеприпасов времен войны

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВ Калининградской области
В Калининградской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
В Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 янв - РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота в течение 2024 года обезвредили свыше 30 тысяч единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"Инженерные группы разминирования Балтийского флота в 2024 году уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны калибром от 7,92 до 152-мм, найденных на территории Калининградской области. Всего в течение 2024 года специалисты более 500 раз выезжали на проведение работ по разминированию.
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Подавляющее большинство из них - боеприпасы, поднятые водолазами МЧС России с затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины", - говорится в сообщении пресс-службы БФ.
Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек, уточнили на БФ.
"Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период. Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей", - отметили на флоте.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.
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Калининградская областьРоссияБалтийское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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