https://ria.ru/20250103/boepripasy-1992438878.html

В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны

В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны - РИА Новости, 03.01.2025

В Калининградской области обезвредили 30 тысяч боеприпасов времен войны

Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота в течение 2024 года обезвредили свыше 30 тысяч единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T20:18:00+03:00

2025-01-03T20:18:00+03:00

2025-01-03T20:18:00+03:00

калининградская область

россия

балтийское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 3 янв - РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений Балтийского флота в течение 2024 года обезвредили свыше 30 тысяч единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "Инженерные группы разминирования Балтийского флота в 2024 году уничтожили более 30 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны калибром от 7,92 до 152-мм, найденных на территории Калининградской области. Всего в течение 2024 года специалисты более 500 раз выезжали на проведение работ по разминированию. Подавляющее большинство из них - боеприпасы, поднятые водолазами МЧС России с затонувшей баржи в Балтийском море, а также взрывоопасные предметы, обезвреженные военными инженерами флота по заявкам на территории муниципальных районов области. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины", - говорится в сообщении пресс-службы БФ. Взрывоопасные предметы были утилизированы на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек, уточнили на БФ. "Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период. Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей", - отметили на флоте. Кроме того, в пресс-службе добавили, что военные инженеры Балтийского флота утилизируют боеприпасы, которые специалисты сводного отряда МЧС России в Калининградской области поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота.

https://ria.ru/20241015/moskva-1978173446.html

https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html

калининградская область

россия

балтийское море

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калининградская область, россия, балтийское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия